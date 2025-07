Pablo Iglesias: «Merecer el odio de gentuza despreciable es nuestro mayor honor»

A.M. Martes, 29 de julio 2025, 08:48 Comenta Compartir

Los últimos audios que se han publicado del teléfono de Koldo García afectan directamente a Pablo Iglesias. En estas conversaciones se escucha al exasesor del exministro Ábalos insultar gravemente al entonces líder de Podemos en el contexto por la investidura de Pedro Sánchez. «Este subnormal del coletas de los cojones, que me voy a cagar en su puta madre, que no es más tonto porque no nace antes... podríamos estar José (Ábalos) y yo diez días de vacaciones y nos las jode el subnormal, porque Podemos va a tirar la investidura y vamos a elecciones», decía sobre el que después fue nombrado vicepresidente del Gobierno.

Tengo muchos títulos universitarios pero no valen nada en mi curriculum frente al honor de haber sido perseguido e insultado por mafiosos como Cospedal, Fernández Díaz, Ferreras o el sicario Koldo. Merecer el odio de gentuza despreciable es nuestro mayor honor.#MalasLenguas pic.twitter.com/yqWSBHdR3t — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) July 28, 2025

Iglesias entró ayer en el programa 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora en TVE para responder al autor de dichas declaraciones y, de paso, arremeter contra expolíticos del PP y otros rostros importantes de la televisión en España: «Lo más valioso de mi curriculum es haber recibido el odio de cierta gente... Escuchar a Ferreras montándome cuentas granadinas en los audios de Villarejo, escuchar a Cospedal llamarme 'hijo de puta' hablando con Villarejo y escuchar a este insecto repugnante corrupto cagándose en mis muertos, es lo más valioso de mi curriculum».

«A uno le definen sus enemigos y para mí es un honor haber sido enemigo y ser enemigo de corruptos, de mafiosos y de gentuza», insistió Iglesias con su particular tono. Cintora le insistió al invitado en las palabras que había utilizado Koldo para referirse a su persona e Iglesias aprovechó la pregunta para recordar aquellas declaraciones de Pedro Sánchez antes de llegar a Moncloa en las que decía que «no dormiría a gusto» con él en el Gobierno: «Efectivamente, con quien dormía a gusto Pedro Sánchez era con tipejos como Koldo, Ábalos o Santos Cerdán».

La intervención de Iglesias en TVE concluyó poco minutos después tras recordar a la audiencia el caso de espionaje a miembros de su partido que salpica a exministros del Gobierno de Rajoy.

Después, Iglesias difundió su intervención en TVE a través de su perfil en la red social 'X': «Merecer el odio de gentuza despreciable es nuestro mayor honor».