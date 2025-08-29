El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Otegi responde a Pradales que para pactar hay que cambiar «las políticas de los últimos 40 años»

Bildu muestra su voluntad de mantener su apoyo a Sánchez para evitar la llegada de la «extrema derecha»

David Guadilla

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:09

A punto de arrancar el curso político en Euskadi, EH Bildu ha puesto las cartas sobre la mesa. Y lo ha hecho, primero, respondiendo a ... la propuesta lanzada el jueves por Imanol Pradales, en la que el lehendakari anunciaba una ronda con los partidos para buscar «acuerdos y colaboración» para abordar los grandes retos a los que se enfrenta Euskadi. Arnaldo Otegi, en su primera comparecencia pública tras las vacaciones de verano, ha recalcado que su formación está dispuesta al diálogo, pero que tiene que haber unas «premisas» previa. Básicamente, que hay que cambiar «las políticas que durante los últimos 40 o 50 años han agravado los problemas». Pero también recalcando que para Bildu sigue siendo prioritario que Pedro Sánchez siga en la Moncloa y que está dispuesto a seguir apoyándole tras mostrar «toda la voluntad del mundo» para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

