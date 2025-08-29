Otegi responde a Pradales que para pactar hay que cambiar «las políticas de los últimos 40 años»

A punto de arrancar el curso político en Euskadi, EH Bildu ha puesto las cartas sobre la mesa. Y lo ha hecho, primero, respondiendo a ... la propuesta lanzada el jueves por Imanol Pradales, en la que el lehendakari anunciaba una ronda con los partidos para buscar «acuerdos y colaboración» para abordar los grandes retos a los que se enfrenta Euskadi. Arnaldo Otegi, en su primera comparecencia pública tras las vacaciones de verano, ha recalcado que su formación está dispuesta al diálogo, pero que tiene que haber unas «premisas» previa. Básicamente, que hay que cambiar «las políticas que durante los últimos 40 o 50 años han agravado los problemas». Pero también recalcando que para Bildu sigue siendo prioritario que Pedro Sánchez siga en la Moncloa y que está dispuesto a seguir apoyándole tras mostrar «toda la voluntad del mundo» para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

La formación soberanista afronta este otoño con la intención de implementar la hoja de ruta que salió del congreso celebrado en febrero en Pamplona, una estrategia que ahonda en la línea de los últimos años. Mostrar una imagen posibilista, mientras los grandes objetivos ideológicos se dejan a un lado. No se aparcan, se intenta lograr avances, pero sin forzar y sin quebrar esa búsqueda de la centralidad.

Unos meses en los que, según ha recalcado Otegi en una rueda de prensa celebrada tras reunirse la mesa política, EH Bildu buscará «navegar en este mar un poco confuso». En el calendario aparecen dos citas: la conferencia política que se celebrará el 20 de septiembre, sólo dos días después del Pleno de Política General, y la ya tradicional manifestación con mensaje soberanista que suele convocar EH Bildu los últimos otoños. En este caso, será el 22 de noviembre.

La coalición soberanista juega en dos planos. Uno en Madrid y otro en Euskadi. En lo que se refiere a la política vasca, quiere reforzar su papel como alternativa al PNV. Y ahí es donde Otegi ha respondido de forma implícita a la oferta lanzada el jueves por Pradales en el Consejo de Gobierno celebrado en el Palacio de Miramar.

Programa de mínimos

El líder de EH Bildu ha recalcado que antes de llegar a cualquier acuerdo hay que tener claro que la responsabilidad de que haya problemas en algunos servicios públicos será de quienes han tenido responsabilidades de gobierno. «Nosotros lideramos ayuntamientos y lo hicimos en la Diputación de Gipuzkoa cuatro años, pero no hemos estado al frente del Gobierno vasco y en Navarra», ha lanzado, en una clara alusión al PNV y el PSE. Otegi ha recordado que su formación apoyó la firma de «pactos de Estado», pero que tienen que hacerse sobre contenidos. «No vamos a avalar políticas que han agravado el problema».

Respecto a la situación en el Congreso y la inestabilidad que vive el Gobierno de Pedro Sánchez, Otegi ha recalcado en la línea que ha venido defendiendo EH Bildu en los últimos meses. Que si hay elecciones anticipadas se debería crear un «programa de mínimos» que esté más allá de las siglas –un mensaje para el PNV– y que la prioridad de EH Bildu sigue siendo evitar que «la extrema derecha» llegue al poder. O lo que es lo mismo, que no hará nada que pueda hacer caer a Sánchez. Y eso incluye mano tendida para apoyar unos Presupuestos que el Gobierno asegura que quiere presentar, pero para los que no tiene apoyos.