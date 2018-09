Ortuzar visita en la cárcel a tres dirigentes soberanistas cercanos a Puigdemont Andoni Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea a la salida de la cárcel barcelonesa de Lledoners. / Twitter Andoni Ortuzar El líder del PNV considera que Rull, Turull y Forn están «Injustamente presos» D. GUADILLA Martes, 11 septiembre 2018, 19:27

Andoni Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea han visitado esta tarde en la cárcel barcelonesa de Lledoners a tres de los dirigentes soberanistas más destacados que, en su opinión, están «injustamente presos» por impulsar el referéndum del 1-O: Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn. Los dos burukides han recalcado al abandonar el centro penitenciario que han encontrado a sus interlocutores «serenos, fuertes y muy atentos a la política catalana».

Ortuzar y Aurrekoetxea llegaron a Barcelona la noche del lunes para participar en los principales actos promovidos por los soberanistas catalanes con motivo de la Diada. Esta mañana han participado en la ofrenda floral en homenaje a Rafael Casanova y ha sido a la tarde cuando se han desplazado a Lledoners. La visita a la cárcel supone un gesto hacia Carles Puigdemont y Quim Torra después de unas semanas marcadas por el malestar que generó en la Generalitat la petición de Iñigo Urkullu para la solicitar la excarcelación de Oriol Junqueras. Las palabras del lehendakari constituían un guiño hacia los sectores más pragmáticos del nacionalismo catalán, los que apuestan por abrir una vía dialogada con el Estado frente a las tesis más radicales defendidas por Puigdemont.

A pesar de mantener la entrevista con Turull, Rull y Forn, los tres muy cercanos al expresident huido a Bélgica, Ortuzar ha insistido en la necesidad de desarrollar una estrategia posibilista. Por este motivo, ha aconsejado «desde la modestia» a los líderes independentistas que abran un diálogo con el Estado a pesar de que muchos de sus dirigentes siguen en prisión. «Para el diálogo no hay que poner condiciones nunca, hay que dialogar siempre, incluso en las peores condiciones», ha señalado esta mañana Ortuzar, quien ha puesto como ejemplo los contactos y las conversaciones que mantuvieron los partidos vascos inclusos cuando ETA asesinaba. «Cuando peores son las situaciones es cuando más se necesita el diálogo. Nosotros en Euskadi tenemos experiencia de vivir situaciones complejas, y el diálogo ha sido el que nos ha permitido salir de ellas», ha afirmado.

El líder del EBB ha recomendado a «las autoridades catalanas y a los partidos soberanistas catalanes» que «dialoguen, que se sienten a dialogar». «Con sus postulados, sin renunciar a nada, porque nadie puede pedir que se renuncie a las ideas políticas, pero para dialogar siempre hay ocasión», ha concluido.

Además, ha advertido que «de la represión y la judicialización no va a venir la solución al conflicto de Cataluña». «Han pasado muchas cosas a lo largo de este último año, casi todas malas. Hemos tenido los encarcelamientos y la aplicación del 155, y lo que se ha demostrado es que la represión no es la solución. De la represión y de la judicialización no va a venir la solución al conflicto de Cataluña», ha resaltado Ortuzar, quien ha demandado «política con mayúsculas» para «buscar una solución a la cuestión catalana». «Del diálogo y de la política podemos esperar algo, pero de sentencias ejemplarizantes lo único que se puede esperar es que esto se prolongue y solo traiga más sufrimiento. Queremos que la sociedad catalana pueda desarrollarse en plenitud y ser feliz», ha añadido.