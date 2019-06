Ortuzar avisa a Bildu de que «ni me voy a leer su propuesta de Estatuto» Otegi y Ortuzar, en un acto el año pasado. / E. C. Los grupos amplían hasta el 30 de noviembre el plazo que tienen los expertos para concluir sus trabajos DAVID GUADILLA Vitoria Jueves, 20 junio 2019, 12:23

El Parlamento vasco ha confirmado que los expertos designados para elaborar un texto articulado que sirva de base para un nuevo Estatuto tendrán un plazo añadido para concluir su tarea. Si en principio debían haber entregado sus conclusiones este mismo mes de junio, la mayoría de los grupos han apostado por darles de tiempo hasta el 30 de noviembre. Una decisión que ha contado con la abstención del PP y que en todo caso no aclara el futuro de un proceso cada vez más encallado. Hoy mismo, el presidente del PNV ha afirmado que «ni tan siquiera se va a leer» la propuesta presentada por EH Bildu.

La coalición soberanista sorprendió cuando en mitad de la campaña electoral anunció a mediados de mayo su intención de presentar su propio texto articulado al considerar que el trabajo de los expertos había enytrado en punto muerto. El paso fue criticado con dureza por el resto de formaciones al considerar que lo que buscaba era reventar el foro parlamentario. La realidad, en todo caso, es que desde que el grupo de expertos se constituyó a finales del año pasado los avances han sido mínimos y no han abordado la parte sustancial del texto a debate: la aceptación o no de Euskadi como sujeto político el derecho a decidir...

En este punto, los grupos han apostado por evitar un fracaso inmediato y han apostado por alargar el proceso en una breve reunión que se ha celebrado antes de las celebración del pleno. La única abstención ha sido la del PP. En una posterior rueda de prensa, Antón Damborenea ha recalcado que los expertos ya han tenido tiempo para aclarar unos puntos mínimos y que los aplazamientos dependen de «los intereses electorales del PNV». El parlamentario del PP ha expresado una duda que también tienen el resto de grupo. La casi imposibilidad de que el nuevo Estatuto pueda ser aprobado en esta legislatura.

Las diferencias son tales que la brecha también se ha abierto entre los jeltzales y EH Bildu, las dos formaciones que el año pasado pactaron un texto base de marcado carácter soberanista. En declaraciones en Onda Vasca, Ortuzar ha calificado como una «tontería» que la izquierda abertzale les acuse de retrasar «deliberadamente» el trabajo en el foro y que «está metiendo la pata». «Bildu está sobreactuando, sobreactuó ayer un poco en Navarra, también en el tema de la ponencia de autogobierno y está metiendo la pata tontamente. Algo que empezó en un desliz electoral, siguiendo una costumbre muy española de 'mantenella y no enmendalla', siguen equivocándose», ha apuntado, en alusión al anuncio que realizó Arnaldo Otegi.

«Que Bildu haga lo que quiera, que presente el papel que quiera. Yo no me lo voy ni a leer. Para que les quede claro: no van a alterar el ritmo de los trabajos de la ponencia, se pongan como se pongan. Son lo que son y tienen todos los derechos del mundo, pero tienen que respetar las reglas de juego que nos hemos fijado la mayoría, ellos también, y punto», ha asegurado. Tras apuntar que se trata de «un tema capital en la política y en el futuro de este país», ha emplazado a la coalición soberanista a «hacérselo mirar, porque coincidir con el PP en esto también, ya empieza a ser sospechoso».