El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Eneko Andueza pasa frente al escaño del lehendakari Pradales en la sesión parlamentaria de este viernes. Efe

El choque pertinaz PNV-PSE arriesga el crédito del pacto

Nadie apuesta por una ruptura entre jeltzales y socialistas pero los intereses electorales de ambos, la deriva del pulso hacia lo personal y las grietas en el Gobierno encienden las alarmas

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:14

Comenta

No podemos caer en su juego. Está visto que tenemos valores y principios distintos». «No nos vamos a callar. Hay diferencias ideológicas y estamos obligados ... a superarlas, pero no a ocultarlas». Son reflexiones, en este orden, de un alto cargo del PNV y otro del PSE-EE, los socios de gobierno que han pasado de navegar, aparentemente, sobre una balsa de aceite en los primeros años de la coalición a vivir instalados en un choque pertinaz en asuntos de hondo calado ideológico que emula las tensiones habituales entre Pedro Sánchez y Sumar, o Podemos en su día. Una fricción que se hizo palpable, sobre todo, desde que Eneko Andueza sustituyó a Idoia Mendia al frente de los socialistas vascos en 2021 pero que ha ido a más a medida que se acerca la fecha clave de las elecciones de mayo de 2027 y tras el relevo en el puente de mando de Sabin Etxea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué no hay este sábado 11 de octubre sorteo de la Lotería Nacional?
  2. 2 Empieza la excavación del túnel de la Línea 5 del metro tras dos años de obras y preparativos
  3. 3

    El juez da otra oportunidad a la madre de los niños con una dolencia ultra rara que demandó a la Diputación de Bizkaia con ayuda de Chat GPT
  4. 4

    Christian Imga, la perla del Athletic que cada vez reluce más
  5. 5

    La pieza que falta en la sala de máquinas del Athletic
  6. 6

    Vecinos de Basauri retienen y golpean al acusado de causar un incendio mortal
  7. 7

    «Nadar no te interesa para nada si estás en menopausia»
  8. 8

    La bachata de Manuel Turizo pone a bailar al Bilbao Arena: así suena la vida dentro del 201
  9. 9 Arrancan las fiestas de Basauri: estas son las 16 cuadrillas que animarán los Sanfaustos
  10. 10

    Corea del Norte presenta «el arma nuclear más poderosa», capaz de alcanzar todo Estados Unidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El choque pertinaz PNV-PSE arriesga el crédito del pacto

El choque pertinaz PNV-PSE arriesga el crédito del pacto