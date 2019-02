Mujeres en una política que «aún huele a 'Varón Dandy'» Carmen Muñoz, Teresa Laespada, Raquel González, la moderadora Begoña Cava, Izaskun Bilbao e Idurre Bideguren. :: maika salguero Representantes de cinco partidos vascos debaten sobre el papel y los retos a los que se enfrentan en una carrera diseñadapor y para los hombres KOLDO DOMÍNGUEZ Miércoles, 27 febrero 2019, 10:37

Hace tan solo 90 años las mujeres españolas no podían votar. La política era, simplemente, un terreno vedado para ellas. Ayer cinco representantes de otros tantos partidos vascos y con diferentes responsabilidades institucionales se reunieron en Bilbao para debatir sobre el papel que desempeñan en el actual contexto político. Lo hicieron en la sesión final de las jornadas 'Las mujeres en Bizkaia. Luces y sombras', organizada por la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y moderada por la historiadora Begoña Cava. Su mera presencia en este acto y el ejemplo que compartieron pusieron de manifiesto todo lo que la sociedad ha avanzado en este ámbito en el último siglo. Pero, al mismo tiempo, que aún tengan que celebrarse citas de este tipo desvela que «queda mucho camino por recorrer».

Idurre BidegurenAlcaldesa de Bermeo (EH Bildu) «La igualdad real en política llegará cuando el coste personal sea el mismo»

Idurre Bideguren se convirtió hace ocho años en la primera alcaldesa de su pueblo. En mayo lo deja y le habría encantado que otra mujer tomara su testigo. Pero si en política «conciliar es difícil, para una mujer es imposible». Como cualquier otra trabajadora, cuando termina su tarea política le espera el cuidado de los hijos, padres, la casa... Algo que no les ocurre a sus compañeros varones. La representante de EH Bildu puso sobre la mesa datos que demuestran que las mujeres que asumen responsabilidades institucionales tienen «de media menos hijos y se separan más». «Hace falta que en los partidos haya voluntad de cambio, que se cambien los sistemas de trabajo, liderazgo, comunicación, y una mejor organización del tiempo», reclamó. «La igual real llegará cuando el coste personal en política sea el mismo para mujeres y hombres», añadió.

Izaskun Bilbao Europarlamentaria (PNV) «No imitéis nunca la gestión en masculino. Eso ahonda en la desigualdad»

Fue la primera presidenta del Parlamento vasco, así que ella sabe lo que es romper el techo de cristal, para bien y para mal, que aún hoy maniata a las mujeres en política. Como aquella vez que en una cena institucional un «maduro empresario» le «metió fichas como a un auto de choque». «Nunca imaginé que un bomboncito joven, delgada y pequeña fuese la presidenta del Parlamento», le dijo el hombre. O cuando, tras salir victoriosa de una reunión, oyó decir: «¿Qué ha hecho? ¿Poner las bragas encima de la mesa?». Ha pasado mucho de aquello, pero Bilbao aún comprueba que a los hombres «la competencia y la autoridad se les supone y reconoce» por el mero hecho de serlo. «A las mujeres, no». La dirigente jeltzale denunció ayer la tiranía de la 'imagen pública', el 'look' que sufren las mujeres en política frente a los hombres de 'traje, camisa y corbata'. Y defendió además la «promoción de la igualdad como una inversión, no como un gasto». «No os desaniméis, no dejéis que minen vuestra autoestima. Confiad en vuestra forma de hacer porque tiene valor. Y no imitéis nunca la gestión en masculino porque eso ahonda en la desigualdad», reflexionó.

Raquel GonzálezPresidenta del PP de Bizkaia «Las cuotas no arreglan nada a la hora de que la mujer ejerza el poder»

La presidenta de los populares vizcaínos confesó que, «como la mayoría de las que estáis aquí», tuvo que «organizar la vida familiar» para poder acudir al debate de ayer. «Es una atadura que sea siempre la mujer la que tiene que conciliar», lamentó. González se desmarcó de las opiniones del resto de participantes y aseguró no apoyar las cuotas para mujeres en política. «No soy partidaria de la reserva de espacios por cuestión de género. No comparto en absoluto el que la mujer, por el mero hecho de serlo, merezca un trato de presunto privilegio. Las cuotas no arreglan nada a la hora de que la mujer ejerza el poder», argumentó. También cuestionó que se «deba obligar a las mujeres a participar en política, como tampoco hay que hacerlo con los jóvenes». «Hay que superar la brecha de género, sí, pero respetando la voluntad de las mujeres de implicarse (o no) en política», afirmó. La dirigente del PP vasco pidió que las mujeres «gobiernen desde nuestra forma de ser», no como hombres, y reivindicó la «revolución (pendiente) del talento femenino».

Teresa LaespadaDiputada foral de Empleo (PSE) «Los hombres tienen que tomar las riendas de la igualdad como las mujeres»

Tras siglos y siglos en los que filósofos y pensadores han «machacado» a las mujeres que trataban de avanzar, Teresa Laespada advirtió de que aún hace falta «desandar mucho camino» para lograr una sociedad igualitaria y una política que deje de ser «excesivamente masculina». Se han dado pasos, apuntó, y recordó que la «revolución de las mujeres es la única en la que no se ha derramado ni una gota de sangre». La representante socialista llamó a los hombres a «tomar las riendas de la igualdad», a «coger esa bandera» junto a las mujeres porque la «igualdad no es una opción, es una obligación». Laespada admitió además que faltan «modelos de mujeres fuertes que lideren» y «de hombres que se dediquen al cuidado (de los hijos), en quedarse en el hogar».

Carmen MuñozConcejala en Bilbao (Udalberri) «He vivido el machismo también en política, y soy de una coalición de izquierdas»

«La democracia será feminista o no será». Así cerró su intervención Carmen Muñoz, quien debutó en política hace tan solo cuatro años tras una larga carrera profesional en el sector privado. «He vivido el machismo toda mi vida. Y en política también, y eso que milito en una coalición de izquierdas», reconoció. La edil bilbaína reclamó la «feminización» de una política que «aún huele a 'Varón Dandy'». «Los hombres tienen que darse cuenta que muchas veces están ahí (en ciertos cargos) por ser hombres. Y cuando ven que una mujer tiene ambición política, te cortan las alas. Hace falta la implicación activa de los hombres, cediendo el sitio y la responsabilidad que quizás no les corresponde», reclamó.