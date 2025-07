25 años de aquel verano sangriento de ETA En 2000, la banda estaba en uno de sus momentos más letales, con numerosos atentados y los ediles no nacionalistas en la diana

Todos los veranos parecen el mismo pero algunos son muy diferentes. El del año 2000 fue una herida abierta. ETA asesinó aquel año a 23 personas, perpetró 70 atentados y dio muestras de una fortaleza macabra en la que difícilmente se podía atisbar un final que, por otro lado, no estaba tan lejano. La 'kale borroka' sacudía a diario las calles y las fiestas populares. La banda irrumpía en los telediarios con acciones sucesivas en puntos muy lejanos de la geografía española. Para Raúl López Romo, historiador del Centro Memorial, «el 2000 es el peor año de ETA en los tiempos recientes».

En aquellos meses de sol las víctimas mortales se sucedieron como una cruel letanía. En mayo, el columnista José Luis López de la Calle; en junio el concejal del PP en Durango Jesús Mari Pedrosa; y en julio el edil malagueño José María Martín Carpena y el ex gobernador civil de Gipuzkoa, Juan Mari Jauregui. Luego, un agosto que hizo temblar. El empresario guipuzcoano José María Korta; el militar Francisco Casanova en Berriozar; los dos guardias civiles de Sallent de Gállego –Irene Fernández y José Ángel de Jesús Encinas– y el concejal en Zumarraga Manuel Indiano. Ya en septiembre, el edil de Sant Adrià de Besòs José Luis Ruiz.

Para López Romo, «este es el año de los magnicidios, que se inician con el asesinato del vicelehendakari Fernando Buesa en febrero y luego con el exgobernador Juan Mari Jauregui y el exministro Ernest Lluch». También es abultado el listado de heridos, con 27 nombres. Algunos tan relevantes como el jurista, consejero y parlamentario vasco José Ramón Rekalde. La proporción de asesinatos de políticos no nacionalistas es inédita. «8 de las 23 personas que ETA mató en el año 2000 son políticos del PP y el PSOE, un 35%. Un porcentaje que nunca había sido tan alto. No deja de atacar a sus colectivos habituales pero se ensaña con los políticos no nacionalistas», apunta el historiador del Memorial. Si la 'ponencia Oldartzen', la socialización del sufrimiento, los puso especialmente en la diana en 1995, es ahora cuando esa maquinaria letal está perfectamente engrasada. Al timón de la rama militar está uno de sus jefes más duros, Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', hasta que fue detenido en 2001 mientras almorzaba en una terraza de la localidad francesa de Sables d'Or. A finales de 2000 se sella el pacto antiterrorista, un documento suscrito por el entonces presidente, José María Aznar, y el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero.

Las cifras 23 víctimas de ETA se produjeron en el año 2000. Hubo también 27 heridos, algunos de ellos tan relevantes como el jurista,consejero y parlamentario vasco José RamónRekalde. Juan Mari Jauregui. 134 detenidos hubo ese año. En 2001 serían 206. Las desarticulaciones llegaron a producirse antes de atentar. ETA entró en caída libre. No volvió a haber un año tan sangriento.José Ángel de Jesús Encinas.

¿Cuáles son los precedentes de aquel verano sangriento? López Romo señala el pacto de Lizarra, el acuerdo soberanista de PNV y EA con la izquierda abertzale que se firmó en 1998 y desembocó en la tregua. «Tras muchas desconfianzas mutuas, el acuerdo se rompe en julio de 1999 y ETA vuelve a matar en enero de 2000. La banda dedicó el tiempo sin acciones a reorganizar muchos comandos. Es ese momento que retrata muy bien la película 'La Infiltrada' hasta la caída de 'Kantauri' en Francia», explica. «Esa reorganización les permitirá atentar con fuerza en el año 2000 y 2001, con una ofensiva muy grande, y luego entran en caída libre, algo de lo que ya no se recuperarán», concreta. En junio de 2000 se concretan las voces críticas con el terrorismo en el entorno de la izquierda abertzale, y surge la corriente Aralar, que se presentará pocos meses después y será liderada por Patxi Zabaleta. Aquel bloque monolítico, al menos en apariencia, deja de serlo.

Nadie habría atisbado, en mitad del calvario que supuso el verano de 2000, que el fin de ETA estaba cerca. Entre las razones del desplome, el historiador del Memorial señala «las detenciones, el trabajo de Inteligencia y el hecho de que ETA estaba ya muy infiltrada. Enseguida llegaremos al momento en que la Policía les detiene antes incluso de que puedan atentar y, finalmente, antes de que pasen de Francia a España». En 2000 se registraron 134 detenidos. Al año siguiente fueron 206. En los años siguientes la lucha antiterrorista se convertirá en algo global tras el 11-S, acelerando el proceso.

No es sólo ETA, ese verano la kale borroka volvió a batir récords. «Ya había estado muy activa durante la tregua y en el año 2000 se mantiene. Donde no llega la banda, llegaban sus cachorros para extender el miedo y la sensación de control de la calle por parte del mundo radical», analiza el responsable de Educación y Exposiciones del memorial. Enfrente, 'Gesto por la Paz' y 'Basta Ya' salen a la calle cada vez con más fuerza. «Con Miguel Ángel Blanco se produce un punto de inflexión, pero fue a más, y la sucesión de atentados del año 2000 fue respondida con manifestaciones multitudinarias y unitarias después de la de Buesa (tras el asesinato del vicelehendakari hubo tres marchas: nacionalistas,Gesto y no nacionalistas).

La violencia callejera no se limitaba a la quema de contenedores y mobiliario, ni a los ataques a la Ertzaintza. A veces ejercía de prólogo del crimen, a modo de último aviso. ConsueloOrdóñez lo sabe bien. «Tras años de campaña de persecución, con dianas en mi portal y mi cara en todo SanSebastián, señalándome en 'Egin' y 'Ardi Beltza', aquel verano fue especialmente duro porque atacaron mi casa con siete cócteles:lo mismo que habían hecho con otros antes de asesinarles», explica la hermana de Gregorio Ordóñez. Se refiere, entre otros, a López de Lacalle. «La campaña que él vivió fue muy similar en mi caso. Y no tardaron mucho en matarle. A mí, en aquel momento, ni me pusieron escolta».

«Estaba medio dormida y escuché como unos petardos y al llegar al salón había fuego en todo el balcón.Bajó el vecino de arriba a ayudar y me avisó de que había un cóctel que había entrado dentro de casa», recuerda. La presidenta de Covite lamenta que, «aunque denuncié los hechos, como siempre, jamás se me notificó nada». Era casi una rutina en aquel verano sangriento.

Las víctimas mortales

7 de mayo Andoain José Luis Lópezde la Calle (columnista)

Fue tiroteado cuando regresaba a su casa con ocho periódicos, entre ellos 'Gara'. La imagen de su cuerpo sin vida cubierto por una sábana blanca, junto al paraguas, es todo un símbolo contra el terrorismo.

4 de junio Durango Jesús Mari Pedrosa (concejal del PP)

Sufrió una campaña de acoso fortísima que comenzó tres años antes. Pasquines, dianas, una esquela con su rostro en su portal, un muñeco recortado con el lema «Pedrosa, tú no eres inocente».Decidió quedarse en Durango y allí le mataron.

15 de julio Málaga José María Martín Carpena (concejal del PP)

Le mataron cuando entraba en el coche junto a su mujer y su hija, a la que iban a llevar a un concierto. Sólo cuatro días después, también en Málaga, ETA quiso matar al socialista José Asenjo pero falló la bomba.

29 de julio Tolosa Juan Mari Jauregui (exgobernador civil)

El ex gobernador civil de Gipuzkoa JuanMari Jauregui trabajaba en Chile para la empresa Aldeasa.Le mataron cuando regresó de vacaciones. Según detalló ETA en un'Zutabe', «no por ser buen o mal hombre sino por su cargo, ni más ni menos».

8 de agosto Zumaia José María Korta (empresaria)

Llegaba a la sede de suempresa en Zumaia cuando ETA hizo explotar un coche bomba aparcado cerca.Era presidente de laAsociación de Empresarios de Gipuzkoa, Adegi. Tras matarle, continuó el acosoa la familia.

9 de agosto Berriozar Francisco Casanova (militar)

El subteniente de Infantería del Ejército fue asesinado cuando entraba en el garaje de su casa en la localidad navarra de Berriozar. Al texto de condena por el crimen se sumaron todos los partidos políticos salvo Euskal Herritarrok.

20 de agosto Sallent de Gállego Irene Fernández Perera (guardia civil)

Se disponía a realizar la ronda de vigilancia con su compañero en el todoterreno de la Guardia Civil. Al arrancarlo, estalló una bomba que ETA había colocado en los bajos del vehículo. Murieron los dos.Detenidos

20 de agosto Sallent de Gállego José Ángel de Jesús Encinas (guardia civil)

20 de agosto sallent de gallego Llevaba sólo tres meses en el acuartelamiento de Sallent. Adoraba practicar deportes de montaña y se acababa de echar novia. Más de 5.000 personas le despidieron en Talavera, su localidad natal.

29 de agosto Zumarraga Manuel Indiano (concejal del PP)

zumarragaManuel Indiano trabajaba en un pequeño comercio de pan, prensa y golosinas.Lo había adquirido pocas semanas antes. Fue tiroteado allí mismo. No era afiliado del PP y había concurrido como independiente y ocupó una vacante.

21 de septiembre Sant Adrià de Besòs José Luis Ruiz Casado (concejal del PP)

Casado y padre de dos hijos, era concejal del PP desde 1995 en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs. Miles de ciudadanos protestaron por su muerte en una marcha multitudinaria por las calles de Barcelona.

