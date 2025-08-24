El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los concejales del PP Manuel Indiano (a la izquierda) y Valeriano Martínez, durante un pleno. Aresti

Asesinato en una tienda de golosinas

Dos terroristas de ETA descerrajaron 13 tiros al edil del PP de Zumarraga Manuel Indiano, el 29 de agosto de 2000. Su pareja estaba embarazada de siete meses de una niña que no pudo conocer a su padre

A González Egaña

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:24

El 29 de agosto de 2000, Manuel Indiano Azaustre abrió como cada día Kokolo, su tienda de golosinas situada junto al colegio de Lasalle de ... Zumarraga, donde también vendía pan y periódicos. A pesar de que conocía la amenaza que pesaba sobre su persona por el simple hecho de ser concejal del PP, cargo en el que llevaba apenas seis meses, seguramente nunca imaginó la desgarradora y letal escena que iba a vivir esa mañana. Dos terroristas de ETA entraron al establecimiento sobre las 10.00 horas y le descerrajaron hasta 13 disparos. Por el lugar en el que fue hallado su cuerpo agonizante, la investigación concluyó que Indiano trató de huir y refugiarse en la trastienda, pero los etarras le persiguieron y le acribillaron hasta dejarlo abandonado, tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre.

