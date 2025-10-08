Junts intenta forzar al PSC a avalar que la mesa de Suiza negocie un referéndum

Junts per Catalunya ha puesto este miércoles el futuro de Pedro Sánchez en manos del PSC. Los postconvergentes han advertido a los socialistas de que ... así no pueden seguir y de que su alianza se aproxima al final. Antes de tomar una decisión sobre si rompen o no con Sánchez, los de Puigdemont exigen al PSC que avale buena parte de las propuestas de resolución que han presentado como conclusión del debate de política general del Parlament. En concreto, los junteros reclaman al PSC que vote a favor de dos mociones relacionadas con el acuerdo de Bruselas que hacen referencia al referéndum y a un concierto económico.

Los postconvergentes han avisado de que la votación de este jueves será un termómetro del estado de las relaciones con los socialistas. Si estos no se alinean con las resoluciones junteras, estarán abocando a la ruptura. «Hace falta un punto de inflexión y espero que sean consecuentes en las votaciones de este jueves», ha advertido Albert Batet, jefe de filas de Junts en el Parlament. «Si el camino de la negociación llega a su fin, nosotros buscaremos otra vía», ha amenazado el portavoz de Junts. En concreto, sobre el referéndum, Junts someterá a votación un texto que apela a que la mesa de Suiza, donde se reúnen el PSOE y los de Puigdemont una vez al mes, aborde una negociación sobre el referéndum. La moción que se votará este jueves recoge el preámbulo del acuerdo de Bruselas y además añade: «Fruto de esta realidad histórica y de la necesidad compartida de resolver el conflicto, se planteará en el espacio de negociación habilitado a tal efecto la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña». Junts presenta 22 propuestas de resolución. También exige al PSC que avale un «sistema de financiación en forma de concierto económico», que reconozca a Cataluña como nación, que pida su ingreso en la Unesco e inste al poder judicial español a que «cumpla y aplique la ley de amnistía de manera inmediata y efectiva».

La cuestión de la financiación es clave en la relación de los socialistas con los independentistas. Junts pone ya este asunto sobre la mesa en su negociación con el PSOE y ERC lo sitúa como el elemento clave para sentarse a hablar sobre Presupuestos, del Estado y de la Generalitat. Esquerra también presiona a Sánchez a través de Illa para que cumpla los acuerdos. El portavoz de Esquerra en el Parlament, Josep Maria Jové, ha advertido al presidente de la Generalitat de que se le «acaba el tiempo». «Está en tiempo de descuento», le ha avisado. Su gobierno no tiene Presupuestos, le ha recordado. «Sin una nueva financiación», en la línea con el concierto, ha insistido, «no nos sentaremos a negociar unos presupuestos, ni en Cataluña ni en Madrid», ha asegurado. Los republicanos exigen un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña «a partir de una negociación bilateral basada en los principios de suficiencia, ordinalidad, solidaridad, corresponsabilidad y eficiencia».