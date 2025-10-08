El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, conversa con el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet. EFE

Junts intenta forzar al PSC a avalar que la mesa de Suiza negocie un referéndum

Los de Puigdemont exigen a los socialistas dar apoyo a un concierto económico

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:34

Junts per Catalunya ha puesto este miércoles el futuro de Pedro Sánchez en manos del PSC. Los postconvergentes han advertido a los socialistas de que ... así no pueden seguir y de que su alianza se aproxima al final. Antes de tomar una decisión sobre si rompen o no con Sánchez, los de Puigdemont exigen al PSC que avale buena parte de las propuestas de resolución que han presentado como conclusión del debate de política general del Parlament. En concreto, los junteros reclaman al PSC que vote a favor de dos mociones relacionadas con el acuerdo de Bruselas que hacen referencia al referéndum y a un concierto económico.

