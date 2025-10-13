El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El president de la Generalitat, Salvador Illa, en el desfile del 12 de octubre. IGNACIO GIL

Junts y ERC cargan contra Illa por ir a «rendir pleitesía» al Rey el 12-O en plena dana en Tarragona

Puigdemont critica la ausencia del president de la Generalitat durante el temporal

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:54

Comenta

Los socios del Govern, Esquerra y los comunes, y Junts, desde la oposición, han criticado este lunes al presidente de la Generalitat por haber asistido ... a los actos del 12-O en Madrid, horas antes de la alerta roja, y no haber acudido a gestionar in situ desde Tarragona las lluvias torrenciales que han caído en el sur de Cataluña entre el domingo y el lunes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta
  4. 4 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  5. 5 Una vecina de Bizkaia se queda sin pensión de viudedad por haber convivido menos de dos años con su marido
  6. 6

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  7. 7 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de mercurio en un conocido pescado procedente de España
  8. 8

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?
  9. 9 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  10. 10

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Junts y ERC cargan contra Illa por ir a «rendir pleitesía» al Rey el 12-O en plena dana en Tarragona

Junts y ERC cargan contra Illa por ir a «rendir pleitesía» al Rey el 12-O en plena dana en Tarragona