Andoni Ortuzar, agur eta ohore

Aúpa Ministro, un abrazo. Los tiempos compartidos como sujetos de la bicefalia me animan a escribirte unas líneas. Y, además, como hijos de la Ponencia ... socio-económica del 77, hemos podido vivir directamente la historia y avatares del Partido de un buen puñado de años. Nos hemos hecho un poco mayores y eso nos permite ver las cosas con cierta perspectiva. A veces para bien y a veces para mal. En esta ocasión es para sonreír, reconocer y agradecer. Lo vivido ha merecido la pena y lo que falta por vivir, también.

Lo habrás pensado más de una vez, solo para tus adentros, pero yo lo quiero explicitar. Pasas a formar parte de un selecto grupo de compatriotas que dejaron su huella en la historia de nuestro País y de nuestro Partido tras la dictadura. Carlos Garaikoetxea, Xabier Arzalluz, Román Sudupe, Jesús Insausti 'Uzturre', Josu Jon Imaz, Iñigo Urkullu y ahora Andoni Ortuzar. Un honor.

Ahora que te alejas de los avatares diarios, cuida la ferritina, disfruta con los pajaritos, y procura mantener, de manera frugal y comedida, las reservas corporales acumuladas con años de pelea y sacrificio. No olvides que la vida es muy corta por muy larga que se nos haga a veces.

GRACIAS por haber sido capaz de leer correctamente los vientos y las corrientes para evitar que este gasero encalle o naufrague y no haber caído en la tentación de cantos de sirena pseudoradicales. Has mantenido el corazón caliente y la cabeza fría, a la manera de un gran líder de pies a cabeza. Conozco pocas personas, muy pocas, con tu capacidad de análisis estratégico, de ver siempre un poco más allá, de no caer en la tentación del cortoplacismo facilón. Rigor, firmeza, ductilidad, flexibilidad, sonrisa, cercanía, humor, seriedad, credibilidad, confianza. En definitiva, liderazgo. Eskerrik asko.

GRACIAS por haber sido capaz de dar un paso a un lado, evitando un enfrentamiento cainita y estéril. Este gesto es difícil de encontrar en una sociedad egocéntrica, donde se ha instalado el 'qué hay de lo mío', donde la ambición y el egoísmo campan a sus anchas. Un gesto que te hace sencillamente GRANDE.

No te echan, te vas cuando podías haber decidido quedarte y ganar democráticamente la confrontación. Te vas por creer en algo que merece la pena y hay que preservar. BATASUNA TA INDARRA. Te vas y yo no brindo con champán o txakolí. Ni en casa ni en zona de bares. Me duele tu decisión, la respeto, comparto tus razones y la agradezco profundamente porque, a nuestra edad, no es frecuente ver este tipo de gestos entre tantos tiburones. ESKERRIK ASKO MINISTRO.

Antes de que te vayas, te quiero agradecer los años de confianza, de complicidad, de risas y de caras serias, de discutir y de acordar, de amistad y compromiso, personal y colectivo. Te pido disculpas por alguna negativa puntual y me siento muy honrado por haber podido compartir contigo momentos trascendentales. Ya sabes que yo soy de los nuestros.

Vuelves a la militancia de base donde será un lujo acompañarte. Lo dejo aquí. Como bien recordarás, dije que no iba a escribir mis memorias y lo mantengo, poco tengo que contar. Si alguna vez se te ocurre escribir las tuyas, serán bien recibidas. Y no puedo ni debo olvidarme aquí de quienes te han acompañado desde Bizkaia en esa labor, a veces oscura y poco agradecida, en el EBB. Ana Esther, Mikel, Koldo, Mireia y Joseba. ESKERRIK ASKO.

Y de forma muy, muy, muy especial, ESKERRIK ASKO ANDONI.

AGUR ETA OHORE.