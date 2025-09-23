El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jon Goikolea, mano derecha del histórico Atutxa, nuevo director de Arkaute

Asumirá la dirección en medio de la grave crisis interna que atraviesa la academia de Policía

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:50

Jon Gurutz Gómez Goikolea (Vitoria, 1959) será el nuevo director de la academia de Arkaute, según ha podido saber EL CORREO. Goikolea sustituirá a Miren ... Dobaran, que dejó el cargo tras menos de un año en la dirección del centro policial. Goikolea, un histórico del PNV, fue el jefe de gabinete del exconsejero Juan Mari Atutxa entre 1992 y 1998 y de la eurodiputada Izaskun Bilbao. Entre 2009 y 2024 fue asistente en el Parlamento europeo.

