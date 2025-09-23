Jon Goikolea, mano derecha del histórico Atutxa, nuevo director de Arkaute

Jon Gurutz Gómez Goikolea (Vitoria, 1959) será el nuevo director de la academia de Arkaute, según ha podido saber EL CORREO. Goikolea sustituirá a Miren ... Dobaran, que dejó el cargo tras menos de un año en la dirección del centro policial. Goikolea, un histórico del PNV, fue el jefe de gabinete del exconsejero Juan Mari Atutxa entre 1992 y 1998 y de la eurodiputada Izaskun Bilbao. Entre 2009 y 2024 fue asistente en el Parlamento europeo.

El nombramiento de Goikolea, confirmado después en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno, da una idea de la grave crisis interna que atraviesa Arkaute. Se produce después de que este periódico desvelase las denuncias de irregularidades y manipulaciones en los procesos selectivos que están siendo investigadas judicialmente. También tras desvelar este diario la existencia de grupos de poder muy importantes en la propia academia a los que no gustaron los cambios que pretendían introducir Dobaran y su 'número dos' Amaya Angulo.

Goikolea era uno de los nombres que se estaba barajando para este puesto de máxima responsabilidad. Otro de los que sonaba con fuerza era el del actual director de coordinación de seguridad, Asier Erkoreka. Su 'número dos' será Olga Fernandino, que lleva ya unas semanas ejerciendo como directora de administración y servicios de la academia.

Alejado de la primera línea

La elección de Goikolea está cargada de simbolismo, según fuentes internas. Llevaba un tiempo alejado de la primera línea de la política, pero ha aparcado el retiro para tratar de reconducir la crisis abierta en Arkaute.

Fue la mano derecha del exconsejero de Interior Juan Mari Atutxa. Conoce bien la estructura interna del departamento y también a algunos de los principales responsables laborales de la propia academia, que son los que en la práctica toman gran parte de las principales decisiones del centro de formación policial.

Dobaran llegó con la intención de realizar importantes cambios en el funcionamiento interno de la academia que chocaron de frente con estos grupos de poder. También con altos cargos policiales de Arkaute y del departamento de Seguridad. Tuvo que marcharse tras menos de un año en el cargo, a pesar de ser una de las personas de máxima confianza del actual consejero, Bingen Zupiria. Con este último desempeñó a su vez el cargo de viceconsejera de Política Lingüística durante su etapa en el departamento de Cultura.