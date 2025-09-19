El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari, Imanol Pradales. Europa Press

El ruido y la música

Ion Ansa

Ion Ansa

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:03

Lejos del ruido de otras latitudes, el Pleno de Política General del Parlamento vasco sonó razonablemente bien. El lehendakari trató de darle un sentido histórico ... a su legislatura aportando un relato propio de los acontecimientos del siglo XX. Este hecho evoca la ambición de alcanzar un liderazgo que transcienda la institucionalidad de su cargo. El PNV, que estrena mandato bicéfalo con el tándem Esteban-Pradales, tendrá que gestionar esta compleja dualidad en este ciclo que ya ha empezado. Veremos las pistas que nos da, en ese sentido, la escenografía del próximo Alderdi Eguna, a finales de este mismo mes.

