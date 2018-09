El PNV insiste en el Parlamento en la presunción de inocencia de los implicados en el 'caso De Miguel' Joseba Egibar interviene en el Parlamento Vasco. / Igor Aizpuru El Parlamento reprueba las declaraciones de líderes políticos que ponen en duda las investigaciones sobre la supuesta trama de corrupción con el voto en contra de los nacionalistas y el PSE OCTAVIO IGEA Jueves, 27 septiembre 2018, 16:57

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha insistido este jueves en reivindicar la presunción de inocencia de los principales implicados en el 'caso de Miguel' pese a que negocian desde hace dos semanas con la Fiscalía sus condenas. Egibar, que hace algunos años ya defendió públicamente la exculpación del supuesto cabecilla de la trama, el exnúmero dos del partido jeltzale en Álava Alfredo de Miguel, ha sugerido ahora al resto de fuerzas políticas que «es mejor estar callados» hasta que haya una sentencia. Eso sí, considera ya probado que la presunta red de corrupción «no generó enriquecimiento ilícito» a los implicados.

Egibar ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el pleno que el Parlamento ha celebrado esta mañana. En la primera sesión ordinaria del curso en el Legislativo la oposición ha unido sus votos para lograr un pronunciamiento oficial sobre el 'caso De Miguel', que investiga el presunto entramado constituido para desviar contratos con administraciones controladas por el PNV a cambio de comisiones.

En plena recta final del proceso judicial, una vez sabido que los presuntos cabecillas de la red estudian declararse culpables de algunos delitos para recibir una condena de cárcel menor, Elkarrekin Podemos, EH Bildu y PP han aprobado una moción en la que la Cámara de Vitoria «reprueba» las declaraciones que durante los últimos años han puesto en duda la investigación realizada por jueces, fiscales y la Ertzaintza. El texto, que también «desprecia» la «mala utilización del poder público», ha sido rechazado por el partido nacionalista y su socio de Gobierno, el PSE.

La mañana no ha sido cómoda para Joseba Egibar, al que la oposición le ha pedido una «denuncia contundente» que obviamente no ha realizado. Ante la ausencia del lehendakari, que no ha estado presente en el salón de plenos durante todo el debate, las miradas han estado puestas en el portavoz del PNV. Le persigue el abrazo que se dio con Alfredo de Miguel cuando se destapó el caso, y en ello han incidido este jueves las fuerzas más críticas. «¿Cree el PNV que alguien que se abraza con un corrupto les puede representar?», ha cuestionado Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos) tras lamentar que Egibar «emborrone la reforma del autogobierno y hunda la lucha por la transparencia» de Urkullu. «Es un caso de corrupción mayúsculo», ha añadido Josu Estarrona (EH Bildu) antes de recordar a Egibar que reivindica la inocencia de unos implicados «que no están negociando su absolución si no su condena».

«Les descalifica»

Más comedido se ha mostrado el PP en sus reproches. Considera «inoportuno» que el Parlamento debata sobre un juicio que está en marcha, pero su parlamentario Carmelo Barrio ha advertido que el transcurrir del juicio «descalifica la actitud de los dirigentes del PNV» que han mostrado públicamente su apoyo a los acusados. Además de al portavoz nacionalista en el Parlamento, Barrio señalaba al presidente del partido jeltzale, Andoni Ortuzar, que aseguró que el 'caso de Miguel' pretendía «maltratar» al PNV. En esa línea, Egibar ha insistido este jueves en que su partido no se lucró con la supuesta trama y que a algunos implicados que han sido absueltos por falta de pruebas -dos ertzainas a los que se les acusaba de espionaje para la trama- «nadie les ha pedido perdón».

En medio de la batalla dialéctica mantenida por el PNV con la oposición se ha colocado el PSE. Los socialistas han sacado pecho porque la trama se destapara durante el Gobierno de Patxi López y han recordado que la comisión de investigación abierta en el Parlamento en busca de responsabilidades políticas se cerró hace años. «El trabajo fue ingente y todo lo decidido está en manos de la Justicia. Será el tribunal y solo el tribunal el que decida ahora», ha reclamado José Antonio Pastor.