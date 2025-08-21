El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Josep Rull, president del Parlament EP

El independentismo afea a la abadía de Montserrat, reserva espiritual del nacionalismo, su acogida a los Reyes

Rull critica la presencia de Felipe VI en el monasterio hace dos meses

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:44

Como semanas atrás cuando Vox arremetió contra la Iglesia católica, el independentismo catalán ha escenificado este jueves su descontento con Montserrat, uno de los iconos ... del nacionalismo, por la acogida que dispensó recientemente a los Reyes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu
  2. 2

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  3. 3 Un influencer culé incomoda a Nico Williams en plena Aste Nagusia: «Vente al Barcelona»
  4. 4

    La desolación de una familia bilbaína en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  5. 5

    Histórico indulto de un toro en la plaza Vista Alegre de Bilbao
  6. 6

    Sesión de concierto y de terapia con una Rozalén que quiso «hacer llorar a los vascos»
  7. 7

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  8. 8 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  9. 9 El poteo travesti llena de color las calles de Bilbao: «¡Esto es una fiesta, lo mejor de Aste Nagusia!»
  10. 10 Ainhoa Cantalapiedra brilla en Pinpilinpauxa: «Mi ilusión es ser madre soltera a mis 44 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El independentismo afea a la abadía de Montserrat, reserva espiritual del nacionalismo, su acogida a los Reyes

El independentismo afea a la abadía de Montserrat, reserva espiritual del nacionalismo, su acogida a los Reyes