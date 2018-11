Un imputado admite que De Miguel le planteó pedir comisiones a unos constructores De Miguel junto a su abogado se dirigen a la entrada del Palacio de Justicia. «¿Qué te parecería si les pidieras una comisión para ti y para mí?», le consultó el antiguo 'número dos' del PNV de Álava a Josu Arruti, que reclamó 161.000 euros a unos inversores catalanes ANDER CARAZO Lunes, 5 noviembre 2018, 15:11

El empresario Josu Arruti ha admitido en el juicio por el 'caso De Miguel' que solicitó una 'mordida' de 161.000 euros para adjudicar un contrato a unos empresarios catalanes interesados en desarrollar un parque tecnológico en la localidad alavesa de Zambrana. «¿Qué te parecería si les pidieras una comisión para ti y para mí, y lo incluyes en las conversaciones que mantengas con el promotor?», le consultó el antiguo 'número dos' del PNV Alavés que entonces, en junio de 2005, dirigía dos de las tres 'industrialdeas' -sociedades públicas para el desarrollo de las comarcas del territorio histórico-, siempre según Arruti. «¿Por qué esa cantidad?», le ha cuestionado el fiscal Manuel Pedreira. «No existe una tabla de solicitud de comisiones ilegales», ha respondido.

De Miguel habría puesto como aval que su interlocución «ayudaría a que las cosas llegasen a buen término». Un dinero 130.150 euros que finalmente acabó en las cuentas de la sociedad Kataia que 'Txitxo' -como todos conocen al antiguo burukide- en concepto de un estudio de conjunto de impacto ambiental (ECIA). «Mentí cuando se me preguntó sobre este documento en fase de instrucción», ha admitido Arruti, que ha insistido en que se trata en una comisión por parte de los catalanes y que estaba pendiente de que se rompiera un acuerdo previo que él mantenía con otro grupo inversor navarro.

En todo caso, el declarante ha eximido de la solicitud de una comisión a Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, socios de De Miguel en Kataia. De hecho, ha afirmado que conoció a Ochandiano con motivo de este caso.

Hasta la fecha, el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria había escuchado a diecisiete imputados. Lejos de admitir cualquiera de los delitos que se les atribuyen, la mayoría ha cargado contra la investigación de la Ertzaintza, el fiscal o incluso la abogada urbanista que destapó esta trama a finales de 2009 cuando entregó una grabadora a la Justicia con las supuestas peticiones de comisiones. Y eso que, durante los meses de verano, muchos de ellos estuvieron dispuestos a confesar a cambio de que se redujese la solicitud de pena por parte del Ministerio Público. El único de los hasta ahora declarantes que han accedido a realizar una confesión ha sido el constructor Prudencio Hierro, quien admitió que le había 'adelantado' 70.000 euros a Alfredo de Miguel para sufragar una obra que se había realizado en un inmueble de Gorliz.

'Conseguidor' de la trama

Si bien Josu Arruti no ha hablado hasta este lunes, su nombre ya se había escuchado en la Sala en numerosas ocasiones. Y es que la mayoría de los que han declarado hasta ahora le conocían. En la fase de instrucción, se le señaló como el 'conseguidor' de esta trama, es decir, la persona encargada por De Miguel para buscar empresas o personas interesadas para sacar adelante la 'macroperación' urbanística en el pueblo alavés de Zambrana. Durante el juicio se ha evidenciado que ese papel no le era ajeno en otras facetas de su vida, ya que incluso el PNV le solía encargar la gestión de los terrenos para celebrar el Alderdi Eguna (la fiesta del partido que tiene lugar en septiembre) cuando aún se celebraba en el nuevo barrio vitoriano de Salburua y no en las campas de Foronda, como viene sucediendo en la última época.

Pero esa confianza entre Arruti y De Miguel se quebró hace meses cuando se destapó que el abogado del antiguo diputado de Administración Local había empezado a negociar con al Fiscalía la posible confesión de algunos de los delitos que se le imputan a cambio de ver reducida la solicitud de pena e incluso garantizar que su mujer no pasase por la cárcel. Arruti también se sentó en la mesa con el máximo representante del Ministerio Público en la provincia, Josu Izaguirre. Sin embargo, cuando 'Txitxo' (como todos conocen al antiguo burukide) decidió dar por rotas las negociaciones, su antiguo hombre de confianza no le siguió y permaneció sentado. Y de ahí, la confesión de este 5 de noviembre.