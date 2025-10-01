El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, y su equipo negociador, este miércoles antes de la reunión con el Gobierno central en Madrid. Irekia

El Gobierno vasco reclama la «máxima capacidad» sobre los tres aeropuertos

Los ejecutivos central y autonómico constituyen una subcomisión para negociar una fórmula a la que Aena ya ha mostrado su oposición total

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:20

El primer paso está dado. Los gobiernos vasco y central ya han constituido una subcomisión que durante los próximos tres meses negociará la fórmula para ... una de las transferencias más sensibles de cuantas quedan para completar el Estatuto de Gernika, la de los aeropuertos. Ahora bien, la aspiración del nacionalismo de tomar el control de Loiu, Foronda y Hondarribia sigue estando muy lejana porque, pese a la formalidad de este órgano y el compromiso de Pedro Sánchez de traspasar todo lo pendiente para finales de año, el Estado no tiene intención de delegar la gestión de infraestructuras críticas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  2. 2

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  3. 3

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  4. 4

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  5. 5 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  6. 6 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  7. 7

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  8. 8 El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%
  9. 9

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  10. 10

    El Gobierno vasco reconoce que «muchos de los que usan armas blancas en Euskadi son extranjeros sin arraigo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco reclama la «máxima capacidad» sobre los tres aeropuertos

El Gobierno vasco reclama la «máxima capacidad» sobre los tres aeropuertos