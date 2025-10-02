El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Peinado manda también a un jurado popular a Begoña Gómez, Barrabés y a la asesora por otros cuatro delitos
Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', durante un juicio en la Audiencia nacional en 2007. Efe

El Gobierno vasco concede el tercer grado al histórico de ETA Iglesias Chouzas, 'Gadafi'

Covite denuncia que es una progresión «fraudulenta» y que «es reivindicado como preso político y sigue vinculado a Sare y Etxerat»

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:59

Comenta

El Gobierno vasco ha concedido el paso al tercer grado a uno de los históricos de ETA, Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'. Colectivos de víctimas como Covite han denunciado esta la progresión como «fraudulenta» ya que consideran que se mantiene «una vinculación directa con la izquierda abertzale, con Etxerat y Sare, donde se le califica explícitamente como 'preso político'». 'Gadafi' fue condenado por numerosos atentados, entre ellos el que costó la vida Fabio Moreno, el hijo de dos años de un Guardia Civil.

Con esta son 18 las progresiones de grado a las que hado luz verde en 2025 la consejería de Justicia y Derechos Humanos que lidera la socialista María Jesús San José. Tres de ellas han recurridas y dos de ellas fueron revocadas. La tercera está todavía en estudio.

Para Covite, este último tercer grado es una nueva muestra de «la amnistía encubierta» y lamentan el «cada vez mayor número de etarras progresados sin cumplir con el requisito legal fundamental para ello: el arrepentimiento». En su opinión, Iglesias Chouzas «sigue siendo exhibido como héroe por la izquierda abertzale y su hija Olatz Iglesias es uno de los familiares más mediáticos de los etarras en prisión, y participará en la II Conferencia general de Sare que se celebrará este mes de octubre y ha dado conferencias en el Parlamento Europeo».

Consuelo Ordóñez ha subrayado una vez más que «si los presos etarras están en la órbita de la izquierda abertzale y son tratados como héroes o 'presos políticos', no hay mayor prueba de que no se han arrepentido ya que Sortu les prohíbe expresamente el arrepentimiento«. Por esa razón este es, a su juicio, «un tercer grado fraudulento».

