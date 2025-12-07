El Gobierno activa una ley para impedir casos como el del hospital de Torrejón

La polémica en torno al hospital de Torrejón de Ardoz no sólo ha aflorado de nuevo el debate sobre el modelo público-privado en la ... gestión sanitaria, sino que se ha convertido en otro campo de batalla entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. En plena controversia, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha revelado este domingo que su departamento está ultimando una ley con el objetivo expreso de poner «coto» al ánimo de lucro en la atención médica.

La polémica prendió el miércoles, cuando 'El País' difundió unos audios en los que se escucha al CEO de Ribera Salud, empresa privada que gestiona el equipamiento público, hablando sobre la necesidad de mejorar los resultados económicos. Su receta pasaba por «alargar las listas de espera». El protagonista de esas grabaciones, Pablo Gallart, dimitió de su cargo al frente de la gestión del hospital de Torrejón, pero defiende que los audios están «editados» y «descontextualizados».

En paralelo, la polémica ha saltado al plano político. Si bien el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó una auditoría «con absoluto rigor», Isabel Díaz Ayuso defendió el trabajo «impecable» del hospital, negó que haya habido «negligencia» alguna y atribuyó la difusión de los audios a «rencillas» entre directivos de la empresa. Pero, además, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de «exagerar» este caso con tal de «tapar sus problemas de corrupción y de mala gestión».

En todos estos días la ministra de Sanidad, una de las principales adversarias de Ayuso desde que era líder de la oposición, se ha convertido en el ariete del Ejecutivo para criticar el modelo sanitario del PP. Como remate, García ha lanzado este domingo en una entrevista su intención de aprobar una ley que «claramente» no permitirá fórmulas de gestión como la de Torrejón. La nueva norma está en fase de redacción y se prevé que pueda llegar al Consejo de Ministros a principios de 2026.

García ha aclarado que la ley no impedirá la gestión público-privada de infraestructuras sanitarias, pero sí lo limitará en el caso de empresas con ánimo de lucro. La dirigente de Más Madrid ha denunciado que se haya «pervertido» la fórmula mixta y ha asegurado que tanto el Ministerio de Sanidad como su partido político abrirán «todos los frentes posibles» en torno al caso de Torrejón, incluida una denuncia ante la Fiscalía por un delito de lesiones contra los pacientes al haberse alargado las listas de espera.