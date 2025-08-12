El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miembros de la comparsa Luberri se concentraron frente al Teatro Arriaga. Alin Blanco

GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»

Las juventudes del Movimiento Socialista denuncian el «veto» de la Federación de comparsas por tercer año consecutivo e insisten en que cumplen «todos los requisitos»

Alin Blanco

Martes, 12 de agosto 2025, 13:18

GKS ha vuelto a denunciar la exclusión de Luberri –su comparsa– de Aste Nagusia. Es el tercer año consecutivo en el que la formación política ... no consigue que Bilboko Konpartsak acepte su petición para participar en las fiestas y señalan que el «veto» viene motivado por «razones políticas». Gazte Kontseilu Sozialista trata de hacerse un hueco en el calendario de fiestas monopolizado por las juventudes oficiales de la izquierda abertzale.

