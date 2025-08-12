GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»

GKS ha vuelto a denunciar la exclusión de Luberri –su comparsa– de Aste Nagusia. Es el tercer año consecutivo en el que la formación política ... no consigue que Bilboko Konpartsak acepte su petición para participar en las fiestas y señalan que el «veto» viene motivado por «razones políticas». Gazte Kontseilu Sozialista trata de hacerse un hueco en el calendario de fiestas monopolizado por las juventudes oficiales de la izquierda abertzale.

Portavoces del grupo señalan que «cumplen todos los requisitos y criterios establecidos», ya que llevan «varios años colaborando en la programación festiva y cuentan con el respaldo de otras comparsas». La semana pasada tampoco pudieron participar en las fiestas de La Blanca en Vitoria. La agrupación señala que en 2023, cuando por primera vez solicitaron una txosna en Bilbao, les denegaron el puesto alegando que eran «incompatibles con la Federación». Aún así, trabajaron en diferentes actos y actividades junto a otras comparsas, algo que Bilboko Konpartsak exige como requisito antes de otorgar el derecho a una txosna. Este año, según explica GKS, la negativa se debe a «haber hecho pública la campaña el año anterior», lo que los hace «incompatibles con la Federación».

Portavoces del Movimiento Socialista insisten en que «cumplen todos los requisitos formales» y que han demostrado que «sí son compatibles con Bilboko Konpartsak, al igual que el resto de comparsas» y califican de «sinsentido» el razonamiento de la Federación. Denuncian que el «veto» se debe a «razones políticas», y defienden que «Aste Nagusia ha sido desde su origen un espacio abierto a los colectivos del movimiento popular bilbaíno».

Desde Luberri argumentan que son «muchas» las comparsas que apoyan su participación en las fiestas y que la solicitud ha sido rechazada por «una minoría». Precisamente, con los grupos más afines a su incorporación, han organizado diversas actividades durante la Aste Nagusia. El 19 de agosto celebrarán en la zona Trianguena junto con las comparsas Mekaguen, Sinkuartel y Bizizaleak, y en la zona Teilape con Abante y Txomin Barullo. El 21 lo harán junto con la comparsa Uribarri, y el día 22 festejarán el «Día de Luberri» en la comparsa Askapeña. Para el 17 de agosto, al inicio de las fiestas, tienen preparada una programación «especial» mediante la que reivindicarán «que Luberri debe contar con su propio espacio» bajo el lema 'Luberri tiene derecho'.

«Disposición al diálogo»

La comparsa ha expresado su «disposición al diálogo y al trabajo conjunto», y considera que la solución al conflicto es «sencilla y razonable». Plantean que se reconozca a Luberri igual que al resto de colectivos que forman parte de la Aste Nagusia.

El pasado mes de mayo, las juventudes del Movimiento Socialista surgido en 2019 (EHKS por sus siglas en euskera) señalaban directamente a Sortu como artífice de este «veto» tanto en la Aste Nagusia bilbaína como en las fiestas de La Blanca. Acusaban al grupo de «influir» en la decisión adoptada por Bilboko Konpartsak y la Comisión de Txosnas de Vitoria. El colectivo cree que detrás de esta situación existe una «estrategia de bloqueo y difamación» por ser considerados «competencia política». La controversia ha rebasado los límites del espacio festivo y ha llegado incluso a sectores de la cultura vasca, que ya el año pasado impulsaron un manifiesto para reclamar una «solución» a la pugna por la instalación de txosnas en las fiestas de las localidades vascas. Hace unos días, el cantante Fermín Muguruza, referente de ese espacio ideológico, aprovechó uno de sus conciertos para exigir «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS.