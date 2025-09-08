GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí

Con la política vasca sumida en un intenso debate acerca del conflicto en Palestina, GKS se ha visto abocado este lunes a tomar una drástica ... decisión para no hipotecar su discurso contra Israel. La organización juvenil del Movimiento Socialista ha eliminado temporalmente su web tras la denuncia de un usuario de las redes sociales de que el sitio estaba alojado en los servidores de Wix, una empresa israelí vinculada a la inteligencia militar del país hebreo. GKS ha reconocido este extremo y ha optado por suspender su relación con la compañía.

El origen de la polémica se sitúa en un hilo publicado este mismo lunes en las redes sociales por un perfil anónimo habitualmente critico con las juventudes de EHKS. En esa serie de mensajes, el usuario relataba cómo la dirección IP de la web de GKS conducía a un servidor de Virginia (Estados Unidos) perteneciente a Wix, una empresa de desarrollo web de origen israelí que ofrece servicios en la nube para crear sitios web y plataformas digitales. Se trata de una plataforma muy utilizada a nivel mundial porque simplifica procesos que exigen conocimiento informático.

La cuestión es que Wix no sólo es una compañía fundada en Israel, sino que tiene vínculos con la inteligencia militar de este país. De hecho, se encuentra en el largo listado de empresas que movimientos propalestinos han llamado a boicotear. Hay páginas web que alientan ese veto argumentando que «a poca distancia en coche de la sede de Wix en el puerto de Tel Aviv con vistas al mar Mediterráneo se encuentran comunidades palestinas con escaso o nulo acceso a internet y que tienen prohibido visitar las mismas playas que sus padres y abuelos alguna vez disfrutaron libremente».

«Compromiso contra el sionismo»

La denuncia en redes sociales se ha ido magnificando a lo largo de las horas y GKS ha optado por reaccionar. Una de sus representantes, Saioa Galarraga, ha informado de que la organización juvenil ha solicitado el cierre del sitio y su reubicación «al conocer el origen de la empresa». «Nos acabamos de enterar de esto y, por supuesto, hemos pedido el cierre y traslado de la web cuando hemos conocido el origen de la empresa. Seguiremos trabajando por Palestina y por la destrucción del estado terrorista de Israel, como hemos hecho hasta ahora», ha explicado.

Otro de los portavoces habituales de GKS, Peio Ormazabal, ha ahondado en que la marca del Movimiento Socialista «ha admitido el error» y en que su compromiso «con Palestina y contra el sionismo es firme y claro». Pero, en su caso, ha sugerido que EH Bildu está detrás de la denuncia. «Bildu ha activado los trolls liberados para enmierdar el ambiente. Si tan comprometidos están, podrían empezar por preocuparse por el diputado sionista que tienen en Madrid», ha dicho en alusión a Jon Iñarritu, al que sectores propalestinos acusan de mantener una posición tibia en torno al conflicto.