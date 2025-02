Las frases más jugosas de la examante de Ábalos ante el juez: «Siempre lo ha pagado todo»

Una declaración ante el Tribunal Supremo por el presunto caso de corrupción de un político siempre deja frases jugosas. Los 45 minutos de gloria de ... Jésica Rodríguez, la exnovia de José Luis Ábalos -que está siendo juzgado por mordidas en la trama del empresario Víctor de Aldama-, dieron para muchos titulares, tal y como se puede comprobar en la transcripción de su comparecencia, a la que ha tenido acceso este periódico. De hecho, la examante del exministro trató, entre lágrimas, de salvar la reputación de su benefactor. Fue inútil. Con cada una de sus respuestas al intenso interrogatorio a la que fue sometida por el instructor de la causa, le incriminaba más y más sin que pudiera evitarlo. Como cuando le implicó en su enchufe en dos empresas públicas cobrando sin llegar a ir a trabajar ni un sólo día durante dos años.

Estas son las perlas dialécticas más destacadas de Jésica, que mantuvo una relación sentimental hasta 2019 con el antiguo titular de Transportes, basada en el dinero y los lujos. Como el piso de alquiler de 2.700 euros al mes en el que vivía, pagado presuntamente gracias a las comisiones ilegales del empresario y del que disfrutó tres años después de romper su idilio con Ábalos.

-«Éramos pareja. Aunque él estuviera casado, solo compartía techo con su mujer y sus hijos».

-«Me dijo que mientras fuese ministro no se podía divorciar porque eso era un escándalo»

-«Nos veíamos todas las semanas, él no podía venir a mi casa y me dijo que cogiera un piso que me gustara y elegí ese porque estaba cerca de Ferraz y de mi universidad»

-«Yo no sé quién pagaba el piso, imagino que el señor Ábalos coordinándolo con el señor Koldo»

-«Hacíamos viajes todos los meses. No les sé decir un número, no sé si hice 15 ó 20, le mentiría si lo dijese. Recuerdo muchos: Londres, Moscú, Abu Dabi, viajes en la Península, como Sevilla…»

-«Siempre lo ha pagado todo Ábalos. Excepto cuando lo gestionaba Koldo, pero igualmente ellos se entendían luego y aunque Koldo lo gestionase, luego el señor Ábalos se lo abonaba (…)».

-«Me llamaron para trabajar imagino que por encargo señor Ábalos sí, porque yo no había echado el currículum en ningún sitio. No hice nada en ellas.».

-«No tenía interés en el trabajo, no me venía bien trabajar. No recuerdo dónde firmé el contrato de Tragsatec», una de las compañías que la fichó por mediación del exministro.

-«En Ineco sólo utilicé el ordenador para el curso de riesgos laborales que hice cuando empecé y para fichar semanalmente, nada más»

-«En noviembre de 2019 le dije que si no íbamos a convivir juntos, cada cual hiciese su vida».

«Todo lo que a mí me pasaba, el señor Ábalos lo sabía»