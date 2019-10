Francis, la duquesa y demás familia

La imagen se captó diez minutos antes de que comenzaran los trabajos para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Ahí estaban todos. O casi todos. Los siete nietos no faltaron a esta cita con la historia, ni la mayoría de los biznietos. No estuvieron, en cambio, Cynthia Rossi y Leticia Giménez-Arnau. «Todos los que estamos en Madrid estaremos allí», anunció Francis Franco a las puertas de su casa a primera hora de la mañana. Y la hija de Carmen está en Burdeos y la de Merry, en Miami, donde acaba de ser madre.

A Francis, marqués de Villaverde y receloso por haberse quedado sin ducado de Franco, se le vio en ese momento con una bandera preconstitucional bajo el brazo. Y con ella apareció también en el Valle de los Caídos. El Gobierno había anunciado que nada de enseñas, pero... Si algo ha demostrado en los últimos meses el primer hijo varón de Carmen Franco y Cristóbal Martínez-Bordiú, el tercero de siete que tuvo el matrimonio, es empecinamiento. A la salida, no se sabe muy bien por qué, la bandera en cuestión no apareció por ningún lado. Quizás estuviera bajo el estandarte que cubría el féretro.

De lo que no se desprendieron en ningún momento fue del lazo con los colores rojo y gualda. Parecía un distintivo de que ellos, y no otros, formaban parte de una comitiva de la que en un solo golpe de vista resultaba bastante difícil identificar quién era quién. Porque los Franco llevan años viviendo en un discreto segundo plano. No todos. A Carmen Martínez-Bordiú, en su primera aparición pública como duquesa de Franco, título que ya puede lucir desde este verano, se la vio casi la primera. De negro. Como casi todos. Porque entre los familiares resaltaba el pantalón blanco de una de las nietas de Franco, Arancha. También sobresalió una corona de laurel, que luego se vio sobre el féretro, con la leyenda de 'tu familia' que portaba Jaime, que seguía los pasos de Luis Alfonso de Borbón, quien pisó ese mismo lugar el año pasado, encabezando entonces una manifestación organizada por la plataforma Movimiento por España contra la exhumación del dictador. Y un par de ramos de flores, uno de ellos lo llevaba el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina.

Y agua y mantas. Para hacer más llevadera, se entiende, la espera. Ya en el interior de la basílica, Cristóbal y Merry, junto a la ministra Dolores Delgado, que vistió de oscuro, adquirieron papel protagonista. A ellos se les asignó el papel de testigos de las labores de exhumación. El resto, en espera dentro de la basílica. Y las cámaras de televisión, antes de captar a los descendientes de Franco portando el féretro, recreándose en el entorno del Valle de los Caídos.

Poco de antes de la una de la tarde se abrieron las puertas de la basílica. Y se produjo la imagen del día, del año, de la historia reciente de España. Ocho miembros de la familia Franco, con Cristóbal y Luis Alfonso en primera línea, portaban el pesado ataúd. El original. Con ellos, con los familiares, el prior Santiago Cantera, que oró junto al féretro ya en el coche funerario. «¡Viva España!», «¡Viva Franco!», clamó uno de ellos. «¡Viva!», respondió el resto con entrega absoluta.

Y cada uno a sus puestos. Francis Franco, al helicóptero, junto al féretro. Y el resto a los minibuses, con destino al cementerio de Mingorrubio, donde les aguardaban decenas de nostálgicos del régimen.