Francia tiene ya a casi la mitad de los presos de ETA en cárceles cercanas a Euskadi
Sábado, 7 julio 2018, 01:41

Casi mitad de los presos de ETA en Francia ya están en las cárceles de Mont-de-Marsan (Las Landas) y Lannemezan (Altos Pirineos), las más próximas a Euskadi. Es la consecuencia de la política de acercamientos individualizados emprendida a comienzos de año por el Gobierno de Emmanuel Macron con el beneplácito de las principales asociaciones españolas de víctimas del terrorismo. Se trata de veinte de los 39 hombres de ETA presos en país galo. El goteo no ha afectado a las once reclusas de la organización autodisuelta debido a la inexistencia de módulos específicos para mujeres en esos dos penales. Entre los beneficiarios hay condenados con delitos de sangre y causas pendientes en la Audiencia Nacional, pese a que esos perfiles habían sido excluidos en un principio por París.

La colonia penitenciaria etarra en Francia ha quedado reducida a 50 reclusos, la menor cantidad desde hace más de 20 años. De ellos, 39 son hombres y once son mujeres, de las que cuatro se encuentran en Réau (a 805 kilómetros del paso fronterizo de Biriatou), tres en Roanne (a 706 kilómetros), otras tres en Rennes (a 674) y la última en Fleury-Mérogis (783). En Lannemezan (207 kms) hay once presos y en Mont-de-Marsan están otros nueve, la cifra más elevada desde su inauguración en 2008. En el establecimiento landés no había internos de ETA desde la entrega a España de José Javier Osés Carrasco el pasado 12 de enero, un mes antes de que el Ejecutivo francés iniciase, el 26 de febrero, la dinámica de acercamientos caso a caso.

Desde esa fecha once presos etarras han sido trasladados a Mont-de-Marsan y otros cinco a Lannemezan. Además, hay que sumar el acercamiento en abril de Joseba Fernández Aspurz desde un establecimiento de la región de París al penal de Muret, a las afueras de Toulouse, situado a 306 kilómetros de la frontera. De los 17 reclusos en total aproximados a sus domicilios en lo que va de año dos ya han recobrado la libertad. Ambos fueron expulsados a España tras finalizar sus condenas en Mont-de-Marsan: Julen Mendizabal 34 días después de su traslado y Jon Salaberria a los 20 días.

Delitos de sangre

Los dos últimos acercamientos se han producido esta semana al centro penitenciario de Las Landas. Aitzol Etxaburu Artetxe ingresó el miércoles procedente de la prisión de Clairvaux que, a 939 kilómetros de Biriatou, es el destino más lejano en el mapa carcelario de ETA en Francia. Jurdan Martitegi Lizaso, el otro caso, ha sido acercado desde el penal de Moulins, a 649 kilómetros de la frontera.

Detenido en agosto de 2009, Etxaburu purga una pena refundida a 18 años y tiene euro-órdenes concedidas por atentados con explosivos en Ávila, Hernani, Azpeitia y Orio. En octubre de 2014, durante una entrega temporal, fue absuelto en la Audiencia Nacional de un atentado cometido en 2008 contra la casa del pueblo de Elgoibar.

Con ocasión de otro préstamo en 2014, Martitegi fue condenado en Madrid a 139 años por la explosión de un coche-bomba en el cuartel de Calahorra en 2008. Tiene otras cuatro reclamaciones españolas aceptadas por otros tantos atentados, entre ellos el asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel.

Martitegi es uno de los 12 presos de ETA a los que París ha retirado la condición de «detenido particularmente señalado». Ese régimen de peligrosidad, que implica medidas restrictivas en la vida penitenciaria, afecta en la actualidad a 21 de los 50 reclusos etarras.

Entre los 17 acercados por el Gobierno de Macron figura un condenado en Francia por delito de sangre. Se trata de Iurgi Garitagoitia, transferido en abril a Lannemezan, que purga una pena de 15 años por la tentativa de homicidio voluntario de un gendarme al que hirió de bala en el sudeste de Francia en junio de 2009.