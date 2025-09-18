El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álvaro García Ortiz Efe

El fiscal general pide que se le retire la fianza porque no está obligado a pagarla

García Ortiz arguye que la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y a las Instituciones Públicas indica que «el Estado y los órganos constitucionales» están exentos de las cauciones

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:31

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo las dos fianzas (primero de 150.000 ... euros y luego de 75.000) que le impuso el instructor Ángel Hurtado para afrontar una hipotética condena en el juicio por revelación de secretos por la presunta filtración de datos confidenciales del proceso contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  2. 2 El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo»
  3. 3

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  4. 4

    Manex Lozano, el delantero que brilló en la Youth League y llama a la puerta del Athletic
  5. 5

    ¿Está a punto de colapsar la corriente marina de la que depende el clima en Europa?
  6. 6

    Descubren en Gamiz-Fika una cueva artificial prehistórica decorada con arte rupestre
  7. 7

    Las salidas del director de exposiciones y la gerente del Guggenheim ponen fin al equipo de Vidarte
  8. 8 A Mar Flores le sale rana su autobiografía: se desvela una nueva infidelidad y su hijo le da la espalda
  9. 9 Euskal Selekzioa-Palestina, amistoso en San Mamés «contra el genocidio» en Gaza
  10. 10 Ola de calor para despedir el verano... Y el otoño llegará de golpe el domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El fiscal general pide que se le retire la fianza porque no está obligado a pagarla

El fiscal general pide que se le retire la fianza porque no está obligado a pagarla