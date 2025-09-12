El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente En directo: rueda de prensa del FBI sobre el asesinato de Charlie Kirk
Moreno, Feijóo y otros dirigentes del PP, en el acto de Alhaurín el Grande (Málaga). EP

Feijóo promete sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»

El líder del PP centraliza en el departamento de Óscar Puente sus críticas contra un Gobierno que «ha secuestrado la democracia»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:03

Los retrasos del AVE como metáfora de la situación de España y el Ministerio de Transportes como diana contra un Gobierno que «tiene miedo». El ... presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha centrado este viernes sus críticas al presidente Pedro Sánchez en el departamento de Óscar Puente, del que ha prometido echar a «tuiteros y puteros» para sustituirlos «por gestores públicos» y de esta forma acabar con los «fallos» del tren de alta velocidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  3. 3

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  4. 4 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  5. 5

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  6. 6

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  7. 7

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  8. 8

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  9. 9

    Polémica por el tercer grado a Mikel Otegi, que mató a dos ertzainas
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Feijóo promete sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»

Feijóo promete sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»