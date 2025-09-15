El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de este lunes. EFE

El PP se erige en defensor de la Policía Nacional tras los incidentes de la Vuelta

Feijóo asegura que los agentes se sintieron «solos» y Almeida afirma que recibieron la orden de «no reprimir los incidentes»: «Les dijeron: 'No hagáis demasiado'»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:39

El PP ha levantado este lunes la bandera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para arremeter contra el presidente del Gobierno por ... los incidentes del domingo en el final de la Vuelta a España en Madrid. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilizado a Pedro Sánchez de «alentar» una «protesta violenta» que acabó con 23 policías heridos y unas imágenes pocas veces vistas en la capital del país. «Le da igual las vidas de los corredores y de los policías», ha enfatizado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  2. 2 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  3. 3 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  4. 4

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  5. 5

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  6. 6

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  7. 7 La hija recién nacida de Rita Maestre recibe el alta tras dos semanas en la UCI: «Dejó de respirar en mis brazos»
  8. 8

    Lanzan un bolardo contra el balcón de una edil del PNV de Ugao que lleva años denunciando acoso
  9. 9

    Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas
  10. 10

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP se erige en defensor de la Policía Nacional tras los incidentes de la Vuelta

El PP se erige en defensor de la Policía Nacional tras los incidentes de la Vuelta