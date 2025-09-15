El PP se erige en defensor de la Policía Nacional tras los incidentes de la Vuelta

El PP ha levantado este lunes la bandera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para arremeter contra el presidente del Gobierno por ... los incidentes del domingo en el final de la Vuelta a España en Madrid. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilizado a Pedro Sánchez de «alentar» una «protesta violenta» que acabó con 23 policías heridos y unas imágenes pocas veces vistas en la capital del país. «Le da igual las vidas de los corredores y de los policías», ha enfatizado.

En un desayuno informativo junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, Feijóo ha contado que este lunes por la mañana ha hablado con los sindicatos policiales, que le han trasladado «la indignación y la tristeza de los funcionarios de la Policía Nacional» porque «se han sentido solos y no han tenido el apoyo de los políticos que les mandan». Feijóo ha exigido a Pedro Sánchez que «tenga límites» y «respete a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Los populares han situado en la diana de las críticas al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, el encargado del dispositivo que debía haber garantizado el desarrollo de la etapa ciclista en la ciudad. En su intervención, Martínez Almeida ha acusado a Martín de «dejar tirada a la Policía Nacional» y ha pedido su dimisión. «Por supuesto que no era un dispositivo suficiente. Si hubiera sido un dispositivo suficiente, no habríamos visto esas imágenes. Por supuesto que les ató de manos y pies a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estoy absolutamente convencido de que la instrucción no fue reprimir los incidentes, sino 'no hagáis demasiado'«, ha denunciado Almeida, que descarta que en Madrid hubiera 100.000 manifestantes, como dijo Martín. «Es falso, pero introduce esa cifra para tratar de disfrazar el hecho incontestable de que ayer la violencia ganó en las calles de Madrid», ha agregado.

En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que la ciudad diera una imagen de «Sarajevo en guerra» y que muchos turistas «se vayan de Madrid con la sensación de que es una capital «insegura» y «un desastre».

El PP no tiene dudas de que Pedro Sánchez es el «responsable de unos actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por el país», ha dicho Feijóo, que ha afirmado que el presidente debería «avergonzarse» por «alentar por la mañana una protesta que ya había tomado tintes violentos, que ha había puesto en riesgo de la seguridad de los deportistas y de los equipos y que había afectado al desarrollo de un evento que es Marca España».

«Todos los días señalamos que algo que hace el Gobierno es la primera vez que sucede, pero no se puede naturalizar que el Gobierno someta al país a un escándalo diario y que exministros participen en actos en los que 23 policías han resultado agredidos», ha subrayado Feijóo ante una «irresponsabilidad televisada» y ante un presidente «que no tiene límites» y que «no es digno» de su cargo por utilizar las movilizaciones contra Israel para «tapar su corrupción».

Feijóo se ha mostrado preocupado por la «violencia política» que, en su opinión, el presidente anima. «El Gobierno del muro cada día alienta una nueva forma de frentismo», ha señalado. «No hay una violencia buena ni mala. La violencia no derrota a la violencia, solo la agrava. Solo quien cree en la impunidad puede creer que la violencia trae paz. No puede estar al frente del Gobierno un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas», ha enfatizado Feijóo, que ha contrapuesto su modelo de sociedad frente al de Sánchez.

«Contra la violencia política y la sociedad rota que el Gobierno alienta, yo quiero una sociedad plural y en paz. España pasará página y se abrirá un nuevo tiempo. Mi gobierno jamás levantará un muro, ni justificará la violencia de nadie, ni recibirá el aplauso de organizaciones terroristas. Reconstruiremos la imagen del país y recuperaremos el respeto internacional», ha agregado.