El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la grabación compartida por Feijóo

Imagen de la grabación compartida por Feijóo Instagram

Feijóo celebra su cumpleaños con un vídeo de «me gusta la fruta» contra Sánchez

El líder del PP comparte en Instagram una grabación de la fiesta en un local de A Coruña encima del escenario con la polémica expresión usada por Ayuso

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:52

Alberto Núñez Feijóo ha compartido en las ultimas horas en las 'stories' de su cuenta de Instagram un vídeo de la celebración adelantada de su ... 64 cumpleaños (que es el 10 de septiembre) este fin de semana en el Garufa Club de A Coruña. En esa grabación se le ve cantando con el grupo Sisters In The House el tema 'Mi limón, mi limonero'. En la leyenda que acompaña el vídeo subido por el líder de la oposición se lee el controvertido lema de «me gusta la fruta».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  5. 5 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  6. 6

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  7. 7

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  8. 8

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  9. 9 Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana
  10. 10

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Feijóo celebra su cumpleaños con un vídeo de «me gusta la fruta» contra Sánchez