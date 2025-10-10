El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Mur, ex alto cargo del Gobierno de Madrid procesado por el 'caso Residencias'. EFE

Familiares de fallecidos en las residencias de Madrid denuncian la desidia de los jueces

Las asociaciones alertan sobre la posibilidad de que prescriban las causas, en las que están imputados ex altos cargos del Gobierno de Ayuso

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:52

Comenta

Los familiares de los fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia han denunciado este viernes «la desidia» de algunos de los jueces que ... están investigando las causas judiciales abiertas en relación a la no derivación hospitalaria. Los abogados de las asociaciones '7291 Verdad y Justicia' y 'Marea de Residencias' han alertado de que algunos de estos procesos pueden prescribir si los magistrados no aceleran sus pesquisas, entre ellas, la toma de declaraciones a los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que están imputados, y han avanzado que, si la situación persiste, emprenderán acciones legales contra los jueces que están incurriendo en ilegalidades.

