Maitane Ipiñazar posa delante del cuadro de Ricardo Arrue que durante años presidió el despacho del lehendakari Agirre en el palacete de la Avenida Marceau. Luis Ángel Gómez

Esteban y Ortuzar celebrarán en París la recuperación del palacete incautado por los nazis

El PNV reunirá en la capital francesa al actual EBB y su predecesor para ratificar que es el «legítimo dueño» del inmueble, devuelto a los jeltzales por el Gobierno de Pedro Sánchez

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Bilbao

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:14

Sábado, 20 de septiembre. Número 11 de la Avenida Marceau en París. El PNV ha anunciado en la mañana de este viernes que la próxima ... semana celebrará en la capital francesa un acto cargado de simbolismo en el que reunirá al actual EBB con sus predecesores. Es decir, Aitor Esteban y Andoni Ortuzar volverán a ofrecer una foto conjunta para «celebrar» que el partido «vuelve a ser el dueño legítimo» del palacete que la Gestapo se incautó durante la II Guerra Mundial y los jeltzales han reclamado durante décadas.

