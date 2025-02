«Espero que la relación con el PNV de Esteban no sufra ningún cambio»

- ¿Cómo ha vivido desde fuera el desenlace del proceso interno del PNV?

- Desde la distancia porque nosotros estamos muy centrados en nuestro propio congreso. No somos quién para inmiscuirnos en sus cuestiones internas.

- Pero son socios y tienen en vigor varios acuerdos. ¿ ... Le preocupa que la llegada de Aitor Esteban suponga cambios?

- Por nuestra parte no va a cambiar nada porque somos un partido de palabra. Yo lo único que espero es que las relaciones que tenemos actualmente no sufran cambios o vayan a peor con la llegada de Esteban.

- ¿Qué relación tiene usted con el próximo presidente del PNV?

- No he tenido una relación muy intensa, las cosas como son. Me ha tocado estar con él de manera informal en actos y también hemos coincidido en un par de mesas de negociación, así que no le puedo decir mucho.

- ¿Se ha puesto ya en contacto con Esteban?

- No, todavía no. Sí lo he hecho con Andoni Ortuzar, al que envié un mensaje desde el plano personal.

- El próximo fin de semana usted será reelegido en el congreso del PSE-EE. ¿Qué se propone para su segundo mandato?

- El congreso servirá para poner en valor lo que hemos hecho en estos tres últimos años en los que hemos afianzado el liderazgo en tiempo récord y crecido en todas las elecciones. Y también servirá para mostrar a la sociedad vasca cuál es nuestra ambición a futuro, con el objetivo de volver a liderar el país y conquistar de nuevo la Lehendakaritza.

- Tienen 12 escaños; el PNV y EH Bildu, 27 cada uno. ¿Es un objetivo o una fantasía?

- Yo lo que veo es que estamos marcando el rumbo de las políticas en el Gobierno vasco, que tenemos carácter propio y alzamos la voz cuando es necesario. No hacemos más que crecer.

- El Sociómetro publicado este viernes dice lo contrario. Perderían un asiento.

- Lo del Sociómetro es muy curioso. Antes de las elecciones nos daba un descenso considerable y luego subimos. Pues benditos descensos.

- ¿No da credibilidad al estudio del Gobierno vasco?

- Ninguna. Quienes tendrían que hacerse una revisión sociológica son los que cocinan los datos desde Lehendakaritza.

- ¿El palacete de París ha sido una contraprestación de Sánchez al PNV por sus votos?

- No, ha sido el cumplimiento de una cuestión que ya acordaron Aznar y Rajoy pero que no llegaron a cumplir. Nosotros somos gente seria.

- El Gobierno vasco socialista de Patxi López concluyó que no se podía atribuir la propiedad al PNV. ¿El criterio cambia según las necesidades políticas?

- No, es que ahora hay documentación que entonces no se tenía. En cualquier caso, entiendo que el PP también estará de acuerdo porque va a votar a favor del decreto. Se van a comer el palacete con buhardilla incluida.

- ¿Al PSOE le viene bien que PP y PNV hayan dinamitado los puentes por esta polémica?

- Lo que ha demostrado este tema es que no hay nadie al mando de la nave del PP. A Feijóo se le está haciendo muy larga la legislatura, habrá que ver si la termina.