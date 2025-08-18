El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Más de dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente en Sondika sentido Bilbao
Intervencion de Oriol Junqueras, presidente de ERC, en el consejo nacional de su partido. EFE

ERC, a «años luz» de aprobar los Presupuestos de Sánchez, ataca a la vicepresidenta Montero

Junqueras cierra la puerta a la gran coalición estatal de izquierdas planteada por Rufián

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:36

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su última comparecencia antes de irse de vacaciones, confirmó que presentará los Presupuestos Generales del Estado de cara ... a 2026. La intención del Gobierno es defender sus cuentas aunque no tenga todos los apoyos atados, entre ellos los de ERC. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este lunes desde Prades (Francia) que el apoyo de los republicanos a los Presupuestos del Ejecutivo español está a día de hoy a «años luz». Junqueras se ha mostrado muy crítico con la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que ha acusado de poner sus intereses electorales como candidata en las elecciones a la Junta de Andalucía por delante de su cargo como ministra de Hacienda y ha insinuado que debería dejar de ser la negociadora socialista en lo que al cupo catalán se refiere.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  2. 2

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  3. 3 El nuevo accesorio estrella en la barra de las txosnas de Aste Nagusia que sustituye a las cuerdas de plástico
  4. 4

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  5. 5 Solo 12 participantes en la tradicional bajada de las goitiberas de Aste Nagusia: «Un desastre»
  6. 6

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  7. 7

    El Ayuntamiento estudia sancionar a la empresa encargada de montar el escenario de Abandoibarra
  8. 8 Qué es y cómo conseguir el IMEI, el código que pide la Policía para denunciar si te roban el móvil en Aste Nagusia
  9. 9

    El debut soñado de Robert Navarro: marca a los 14 minutos y limpia la bota a Nico Williams
  10. 10 Álvaro Garrido sale de la mina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ERC, a «años luz» de aprobar los Presupuestos de Sánchez, ataca a la vicepresidenta Montero

ERC, a «años luz» de aprobar los Presupuestos de Sánchez, ataca a la vicepresidenta Montero