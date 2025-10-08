Ione Belarra estalla contra el PSOE: «¡Qué asco!»
La secretaria general de Podemos acusa a los socialistas de «mentir» y mantener los toros como patrimonio cultural al «cambiar su voto a última hora»
Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:46
La abstención del PSOE en la Iniciativa Legislativa Popular para descatalogar a la tauromaquia como patrimonio cultural ha provocado un tremendo enfado en Podemos. De esta forma, los socialistas han echado un capote simbólico a los taurinos, ya que no se podrá eliminar la protección legal que tienen actualmente los toros en España.
Tras la celebración del pleno en el Congreso en el que se debatió la ILP, la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, estalló contra la agrupación socialista, ya que esperaba que votara a favor para que pudiera tramitarse. Desde su coche, la dirigente de Podemos se grabó un vídeo que ha colgado en X para dar cuenta de su estupefacción por la postura adoptada por el PSOE.
«Acabamos de salir del Congreso y me parece absolutamente indignante lo que al hecho el PSOE. Han cambiado a última hora el sentido de su voto en la ILP que proponía la sociedad civil organizada, una gente que ha echado muchísimas horas, ha dedicado muchísimo tiempo para recoger 750.000 firmas y quitarle la protección cultural a la tauromaquia», comienza diciendo en un post titulado «¡Qué asco lo que acaba de hacer el PSOE! ¡La tortura no es mi cultura!».
¡Qué asco lo que acaba de hacer el PSOE! ¡La tortura no es mi cultura! pic.twitter.com/j0PUtEKk38— Ione Belarra (@ionebelarra) October 7, 2025
El objetivo principal de esta propuesta legislativa ciudadana, No Es Mi Cultura, era derogar la ley 18/2013, que declara la tauromaquia como patrimonio cultural, para que se devuelva a las comunidades autónomas la competencia para prohibir o regular espectáculos taurinos. Dentro de las filas socialistas existen diferentes criterios con respecto a los toros. El presidente Pedro Sánchez es de los que ha mostrado su rechazo a la tauromaquia, pero otros cargos de peso tienen opiniones diferentes.
Belarra señala que el PSOE se «había comprometido a votar que sí». Sin embargo, con su postura «ha caído totalmente la ley y no se va a tramitar», continúa en un tono muy duro. Ahora, lamenta que haya que «empezar de cero». «Han traicionado a colectivos y a la gente que se ha esforzado tanto con una mentira muy burda, diciendo que lo iban a apoyar y en el último momento diciendo que no. Me parece un engaño, una traición inaceptable», zanja Belarra quien asegura que su grupo continuará trabajado para «eliminar la tauromaquia para siempre».