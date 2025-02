Dimite la consejera de Sanidad de Aragón por sus declaraciones sobre la actuación de los sanitarios

Miriam Najibi Martes, 12 de mayo 2020, 18:39 Comenta Compartir

La hasta ahora consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón Pilar Ventura ha presentado su dimisión debido a unas polémicas declaraciones sobre la actuación de los sanitarios.Así lo ha anunciado en una rueda de prensa junto al presidente de la Comunidad Javier Lambán celebrada este martes, después de que esta mañana se produjeran varias protestas durante los cinco minutos de silencio, en varios centros sanitarios aragoneses.

El pasado 8 de marzo, en la última comisión de Salud celebrada en las Cortes de Aragón, Ventura manifestó que "en los inicios de la crisis, los profesionales se pusieron a fabricar o adaptar material por sí mismos, algo que en principio incluso se les permitió porque se vio que era un estímulo y se sentían colaborando ante la dificultad que todo el sistema sanitario tenía con los equipos de protección".

"No puedo estar al frente de la sanidad cuando los sindicatos del sector y los colegios profesionales no me aceptan. No quiero ser un estorbo para esta recuperación y por eso considero que debo dejar el cargo", ha concluido Ventura, tras asumir su error y repasar su gestión de la crisis durante estos meses. "Desde luego que me equivoqué en mi expresión cuando he ofendido, pero jamás estuvo en mi intención. Ha sido muy duro y complicado el suministro de los equipos de protección a los profesionales del sistema", ha insistido.

Por su parte, Javier Lambán ha sostenido en varias ocasiones que "no la hubiera cesado" durante su intervención. " Lo hace porque cree que de esa manera contribuye para facilitar la gestión de la crisis sanitaria", ha añadido.