Así se dibujó el serial del topo que evitó que ETA secuestrara a los Reyes en Mónaco Momentos del trabajo de Víctor Santos. / VÍCTOR SANTOS Víctor Santos, uno de los dibujantes más internacionales de España, ha sido el responsable de ilustrar el serial de EL CORREO sobre una de las operaciones antiterroristas más desconocidas ÓSCAR B. DE OTÁLORA Domingo, 15 julio 2018, 00:42

«Para mí lo más importante no es el realismo sino la emoción», revela Víctor Santos. Este dibujante valenciano nacido en 1977 y residente en Bilbao ha sido el responsable de ilustrar los siete capítulos publicados por ELCORREO.COM sobre uno de las operaciones contra ETA más desconocidas de la reciente historia: la labor de un agente doble que en 1974 consiguió evitar el secuestro de la Familia Real en Mónaco, una operación que la banda había preparado de forma concienzuda y que pudo haber cambiado el futuro de España.

Víctor Santos es uno de los grandes artistas del cómic español, no solo galardonado en los principales certámenes sino también el favorito del mercado sajón. Las editoriales norteamericanas más importantes como 'Image', 'Vertigo' o 'Dark Horse' le encarga de forma habitual trabajos. Además, es el único autor español cuyas obras han sido adquiridas directamente por Hollywood para rodar una película que se estrenará en febrero, inspirada en su obra 'Polar'. Uno de los actores que interpetará esta película es Mads Mikkelsen, un actor conocido por series como 'Hannibal' pero que también ha aparecido en taquillazos como 'Rogue One. Una historia de 'Star Wars'.

Portada de 'Polar', el cómic de Víctor Santos que ha sido llevado al cine.

Con respecto al trabajo para ese periódico, Santos asegura que ha querido «jugar con la composición, utilizar el modelo de los carteles cinematográficos clásicos». Y en esa tarea, el autor ha tenido en cuenta la propia fuerza de los hechos narrados. «Desde un punto de vista estético me fascinó la historia por la atmósfera de violencia que aparece en el texto. Realmente no hay momentos en los que se vea de forma explícita la comisión de un asesinato pero el agente doble, Jokin Azaola, es una figura fascinante, un protagonista atrapado en un mundo de hombres armados. Es un hombre andando a través de un campo de minas que ve como estallan a su paso. En mis dibujos he querido buscar esa emoción, esa sensación de peligro inminente», explica.

Al analizar alguna de las piezas empleadas, Víctor Santos destaca la ilustración empleada en el capítulo cuatro, en el que se describe el equipo policial que intentaba evitar el secuestro de la Familia Real en Mónaco. «Esta ilustración es una de las que más me gustó. Podía jugar con distintos retratos de los protagonistas pero no tenían una imagen de acción que mostrara el dinamismo de la obra. Por eso introduje a los 'grises' cargando en la parte superior de la izquierda. Además contaba con el otro infiltrado, 'El lobo'. Al poder representar también al animal que le da nombre se añadía esa sensación de peligro que transmite toda la historia». Además, Santos se refiere al uso del color en el trabajo final. «El rojo es uno de mis favoritos En este caso he conseguido emplearlo pero en muchas ocasiones he utilizado una gama bien por contraste o por la armonía de la imagen.

Otra de las ilustraciones que destaca Víctor Santos es la que abre el capítulo quinto, en la que Andy Warhol, Salvador Dalí y Elizabeth Taylor -personajes que se encontraban en la Costa Azul mientras ETA preparaba su secuestro- aparecen sobre unas pistolas rojas con silenciador. «Para mí todas las iustraciones tenían que ser una especie de portada. Esta es una forma de trabajar muy propia de los norteamericanos. En muchas ocasiones te encargan realizar la primera imagen del cómic cuando todavía no está terminada toda la novela gráfica, de tal forma que puedan comenzar a vender el producto. En el caso del serial de EL CORREO he podido utilizar una técnica similar». En este caso, las armas que se repiten vuelven a ser una referencia a la violencia contenida.

«En esta ilustración del capítulo 6 me sucedía algo que ha sido común a todas las ilustraciones del serial sobre el topo de ETA. Disponía de retratos de los personajes pero era necesario incluir la acción», explica Víctor Santos. «Para buscar la imagen de dinamismo he contado con los miembros de la banda corriendo hacia el puerto cuando se enteran que pueden secuestrar al padre del futuro Rey», agrega el autor. Con respecto a los tonos, al tratarse de una fuga al amanecer, el rojo ha sido sustituido por el azul de las primeras luces del día.