Díaz echa un capote a Sánchez con Gaza mientras Belarra redobla sus críticas al Gobierno

La interceptación de la flotilla solidaria con destino a Gaza y la detención de sus más de 400 miembros -65 de ellos españoles- por parte ... de Israel ha agitado un debate en la izquierda sobre el alcance de la respuesta con la que el Gobierno debería contestar al Ejecutivo de Benajmín Netanyahu. Este viernes, y en vísperas de la semana en la que el Congreso votará sobre el embargo de armas al Estado hebreo, iniciativa que no cuenta aún con apoyo suficiente, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha cerrado filas con Pedro Sánchez calificando al Gobierno de España como «ejemplar en el mundo en la defensa de los derechos humanos y contra el genocidio en Gaza».

Después de días en los que tanto Podemos como Sumar han alzado la voz contra la decisión del Ejecutivo de ordenar a la patrullera Furor de lar armada española que finalizara su escolta a la flotilla para no entrar en el área de exclusión israelí, lo que podría haber derivado un enfrentamiento armado, Díaz ha elevado las críticas a la comunidad internacional, en concreto a la Unión Europea, a la que ha pedido romper con los acuerdos de asociación con Israel. «No puede ser que estén mantando a los niños palestinos y poniendo en riesgo la vida de activistas españoles y de otros países», ha afirmado en un acto en Valencia junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

La dirigente de Sumar cree que hay que aplicar a Israel «la misma medicina» que a Rusia, cuando la comunidad internacional convirtió en un paria al régimen de Vladimir Putin tras su decisión de invadir Ucrania. «¿En Gaza no tenemos que hacer lo mismo? Creemos que sí», ha zanjado Díaz.

Por su parte, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha pedido este viernes «acelerar los pasos» por parte del Gobierno para que los activistas de la flotilla vuelvan sin cargos judiciales contra ellos.«Si Pedro Sánchez tiene que ponerse al teléfono con el genocida de Netanyahu, pues que se ponga para acelerar esa posición», ha añadido en declaraciones a los periodistas en Granada, en el inicio de una jornada de trabajo con colectivos sociales por el derecho a la vivienda.

Votación límite

Podemos, en cambio, continúa redoblando su ofensiva contra el Gobierno por la cuestión palestina. Si el jueves los de Ione Belarra llamaban a su militancia a movilizarse, además de contra Israel, contra un Ejecutivo al que consideran «cómplice» de Netanyahu, este viernes su líder lanzaba otro dardo a Moncloa en redes sociales: «Ayer nuestro país salió masivamente a las calles por la Flotilla y por Palestina. Por eso estas imágenes me producen una vergüenza absoluta. Basta ya de un Gobierno que dice apoyar a quienes se manifiestan contra el genocidio pero acaba cargando así. Basta ya de tanta hipocresía».

Los morados mantienen en el aire su apoyo al real decreto del embargo de armas a Israel que se vota este martes en el Congreso. Junts ya aseguró que votará a favor, por lo que la pelota está en el tejado de los de Belarra, que tienen en su mano tumbar la iniciativa.