– Los empresarios vascos han criticado duramente la reforma fiscal pactada por el PNV y el PSE-EE con Podemos. Hablan incluso de «desánimo total».

– Yo me reuní la semana pasada con Confebask y le transmití que la revisión fiscal –no me parece correcto hablar de reforma– era muy positiva. Lo considero así porque da respuesta a gran parte de las necesidades que tienen las clases medias en Euskadi y también los colectivos más vulnerables. Especialmente en lo que afecta a la accesibilidad a la vivienda, a las políticas de creación de empleo o a las políticas de conciliación laboral. Y en el ámbito empresarial, en mi opinión, la revisión fiscal en nada modifica los fundamentos de la reforma de 2018.

– Pero hay cambios en el Impuesto de Sociedades, todos en contra de las grandes compañías.

– Hay algunas cuestiones menores que se incorporan en términos de Impuesto de Sociedades respecto a los beneficios extraordinarios. Pero hay que ver la letra pequeña de las normas forales en los territorios históricos para considerar si esto va a tener algún efecto relevante, cosa que dudo. Además, hay elementos muy positivos en términos económicos como, por ejemplo, los incentivos que se incorporan para la descarbonización y la transición energética así como los destinados a pymes, micropymes y autónomos.

– Su partido, al menos la dirección saliente liderada por Andoni Ortuzar, ha cargado duramente contra la patronal por sus críticas. ¿Comparte esas acusaciones o le incomodan?

– Mi posición ha sido siempre la de poner en valor la contribución de la empresa a la creación de riqueza y bienestar del país. Cuestión diferente son las críticas realizadas por Confebask en relación con la revisión fiscal, que me parecen excesivas y además no se fundamentan con la letra de esta revisión. Si se analiza objetivamente cualquier informe, lo que se observa es que la competitividad fiscal para la empresa vasca es el indicador en el que mejor estamos en el conjunto del Estado. Y creo que va a seguir siendo así.

Banca «Más que la opa, lo que me preocupa es que BBVA tenga más presencia en Euskadi»

– La falta de conexión eléctrica está «cortocircuitando» proyectos industriales, según alertó usted mismo. Sin embargo, no parece que el PNV esté teniendo mucho éxito en lograr una solución por parte del Gobierno central.

– Esta es una cuestión muy relevante que yo trasladé al presidente Pedro Sánchez en septiembre. Tenemos un déficit de un 30% en la capacidad de red en Euskadi. Como dijo el consejero Mikel Jauregi, muchas empresas preguntan dónde está el enchufe. Estamos teniendo conversaciones con el Ministerio de Transición Ecológica y con Redeia. De momento no tenemos garantizado que se vaya a resolver, pero estamos hablando permanentemente. Quiero pensar que el Gobierno español lo va a tener muy en cuenta porque es un tema fundamental para el desarrollo industrial de Euskadi.

– ¿El lehendakari es partidario de que fructifique la opa de BBVA sobre el Sabadell?

– Lo que me preocupa fundamentalmente, y así se lo he transmitido a BBVA, es que, haya o no opa, el banco tenga una mayor presencia en Euskadi a muchos niveles. Creo que, en la medida en que mantiene la sede social en Bilbao, debe contribuir con más fuerza en esta política financiera que queremos desarrollar, ligada a la reindustrialización del país. Me refiero a más trabajadores, a actividades que puedan desarrollarse en Euskadi y a la colaboración con otras entidades financieras vascas y con el propio Gobierno vasco.