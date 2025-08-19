Covite documenta 135 actos de apoyo a los presos de ETA en fiestas de Euskadi y Navarra El colectivo de víctimas asegura que 26 han sido incluidos en programas oficiales de ayuntamientos de EH Bildu

David Guadilla Martes, 19 de agosto 2025, 11:56 Comenta Compartir

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha documentado 135 actos de apoyo a ETA celebrados durante las fiestas estivales en distintas localidades de Euskadi y Navarra. Según los cálculos ofrecidos por la organización presidida por Consuelo Ordóñez, 26 de ellos se pudieron realizar gracias a la colaboración de ayuntamientos gobernados por EH Bildu, al incluir esas actividades en los programas oficiales de fiestas.

El resto, es decir, más de un centenar, fueron promovidos directamente por la coalición soberanista y Sortu, así como por asociaciones del «entorno de la izquierda abertzale como Sare». «Todavía no ha acabado el verano, ni siquiera la Semana Grande de Bilbao, y ya tenemos un dato preocupante que evidencia lo que siempre ha ocurrido en las fiestas veraniegas de Euskadi y Navarra: la apropiación indebida por parte de la izquierda abertzale de los espacioes festivos para la difusión de sus mensajes de legitimación del terrorismo y de apoyo a los terroristas».

Covite habla de pancartas, pintadas y carteles «con los rostros de miembros de la organización encarcelados, acompañados de mensajes que reclaman su excarcelación, así como brindis, bailes y conciertos en los que se ensalza su figura». «Su presencia favorece que las nuevas generaciones asimilen una visión distorsionada de lo que fue el terrorismo, presentando a los miembros de ETA como héroes dignos de reconocimiento», añade el colectivo, quien pide también que se apruebe un régimen sancionador, tal y como está recogido en una propuesta presentada por las víctimas del terrorismo en el Parlamento.

«No basta con lamentar estos hechos cada año, es necesario proporcionar a las autoridades de herramientras legales y operativas para sancionar de forma inmediata a quienes promuevan cualquier manifestación pública que glorifique a ETA o a sus miembros», señala la entidad.