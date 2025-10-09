El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Efe

Las comunidades del PP plantan a Aagensen en un foro por el pacto de estado climático

Los 14 consejeros de Medio Ambiente firman una declaración conjunta en la que reclaman una «respuesta seria» a la emergencia y no un «planteamiento propagandístico»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:02

Comenta

Con el fuego arrasando España por los cuatros costados en pleno agosto, el presidente del Gobierno anunció un pacto de Estado para la mitigación y ... adaptación a la Emergencia Climática del país que se encontró con el rechazo de frente del PP que vio en él una «cortina de humo» con la que Pedro Sánchez buscaba polarizar a la sociedad en lugar de abordar los problemas reales de la emergencia climática. Dos meses después del anuncio y en vísperas de la celebración la próxima semana de un foro en Ponferrada con el que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dirige Sara Aagesen, intenta sentar las bases del pacto, las comunidades gobernadas por los populares se plantan y avisan de que no acudirán a la cita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  6. 6

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  7. 7

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  8. 8

    Trump confía en que la tregua en Gaza se convierta en una «paz duradera en Oriente Medio»
  9. 9 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  10. 10 Gastronomika rinde honores a la nobleza de la chuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las comunidades del PP plantan a Aagensen en un foro por el pacto de estado climático

Las comunidades del PP plantan a Aagensen en un foro por el pacto de estado climático