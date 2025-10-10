El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. EFE

La Comisión de Venecia insiste en que el modelo de elección del CGPJ no cumple los estándares europeos

El organismo dependiente del Consejo de Europa subraya que el proceso debe estar protegido «de cualquier influencia política», tanto externa como interna y pide medidas adicionales

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:00

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha concluido este viernes que el modelo propuesto para elegir a los miembros del Consejo General del ... Poder Judicial (CGPJ) no garantiza lo suficiente la independencia de este organismo. En su informe, señala que las opciones dadas «difieren en la participación del Parlamento en el proceso electoral» y que ninguna de las dos logran «descartar la politización interna», por lo que recomienda medidas adicionales.

