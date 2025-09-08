El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ex secretario de Organización del PSOE y exdiputado Santos Cerdán a su llegada al Tribunal Supremo en junio, antes de entrar en prisión. REUTERS

Cerdán pide que la UCO revele a qué aforados investiga sin autorización del Congreso

La defensa considera que el juez vulneró en un auto de febrero la inmunidad de los parlamentarios al habilitar a los agentes. Reclama de nuevo la libertad del exdirigente socialista y que testifiquen siete guardias civiles, uno imputado que entregó a Koldo los móviles de las grabaciones

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:01

La defensa de Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE en prisión preventiva desde finales de junio por riesgo de destrucción de pruebas, ha ... registrado este lunes dos extensos escritos al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, el instructor de la causa especial por el presunto amaño de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos (2018-2021). Un procedimiento que investiga delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  5. 5

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  6. 6

    Detenidos dos hombres en Bilbao por abusar de una mujer que dormía en una nave abandonada
  7. 7

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  8. 8 Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana
  9. 9

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  10. 10 Nico Williams se lesiona en un recital histórico de la selección

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cerdán pide que la UCO revele a qué aforados investiga sin autorización del Congreso

Cerdán pide que la UCO revele a qué aforados investiga sin autorización del Congreso