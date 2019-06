Casado: «Sánchez no puede vender Navarra a quienes han justificado 800 asesinatos» Pablo Casado y Javier Esparza hoy en Pamplona El presidente del PP advierte al PSOE de que sería «inmoral» aceptar el apoyo de EH Bildu para liderar la comunidad foral ADOLFO LORENTE Viernes, 21 junio 2019, 12:20

No estaba prevista su visita, pero a última hora de la noche de ayer, el PP anunció que Pablo Casado viajaría este viernes por la mañana a Pamplona (la víspera estuvo en Bruselas) para reunirse con el presidente de UPN y candidato a presidir Navarra, Javier Esparza. Así ha sido. Tras reunirse en el Parlamento, el presidente de los populares se ha mostrado muy duro tras el acuerdo alcanzado el miércoles para que Geroa Bai presida la Mesa y EH Bildu esté representado en ella. «Sánchez no puede comprar un Gobierno autonómico vendiendo Navarra», ha advertido. «Sería inmoral hacerlo vendiéndoselo además a aquellos que durante tantos años han justificado 800 asesinatos, no han condenado la violencia etarra y ni siquiera están ayudando a esclarecer 300 crímenes que aún siguen impunes. Los escaños de Bildu no son iguales a los del resto por estar manchados de sangre», ha zanjado.

En este sentido, ha pedido al presidente en funciones que rectifique porque aún está a tiempo de corregir el rumbo retirando su candidatura y permitiendo que Navarra Suma, la coalición formada por UPN, PP y Cs, recupere el Gobierno foral tras ganar las elecciones del 26 de mayo con enorme suficiencia: 20 escaños frente a los 11 del PSN. Sin embargo, los socialistas navarros están decididos a llegar hasta el final y hacer a María Chivite presidenta con el apoyo de Geroa Bai, de Podemos y la abstención de la izquierda abertzale. El PSE no pedirá el apoyo de EH Bildu, pero tampoco rechazará una abstención «gratis».

Casado ha afirmado que si en la investidura Sánchez quiere «revalidar» los apoyos de la moción de censura no debe «engañar» a la opinión pública ni hacerle «perder el tiempo». Es más, el líder del PP ha resaltado que en Europa tampoco «van a entender» que un país que ha sufrido el terrorismo vaya a pactar con una formación política que es «heredera de esos terribles años». «Por tanto, está a tiempo de no vender Navarra», ha abundado.