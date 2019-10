Casado pide centralizar en la Audiencia Nacional los casos de «terrorismo callejero» vividos en Cataluña Casado conversa esta mañana con Alfonso Alonso en la sede de Iberdrola en el barrio de Larraskitu. / Borja Agudo «ERC y JxCAT pretenden recoger las nueces que caen del árbol que mueven los CDR y Tsunami Democràtic», asegura el líder del PP durante una visita a Bilbao KOLDO DOMÍNGUEZ Bilbao Martes, 22 octubre 2019, 15:26

El PP endurece su discurso. Metidos ya de lleno en la precampaña del 10-N, Pablo Casado ha elevado el tono de sus críticas por la actuación de Pedro Sánchez ante los disturbios vividos en Cataluña la última semana tras la sentencia del 'procés'. Durante una visita a Bilbao, el presidente del PP ha calificado estos incidentes de «terrorismo callejero» y los ha equiparado a los «peores» episodios de «kale borroka» sufridos en Euskadi. «Han sido algo más que disturbios. Si no, el presidente del Gobierno en funciones no habría acudido ayer a Barcelona con 20 vehículos blindados y patrullas de la Guardia Civil y sus escoltas no habrían llevado armas largas», ha argumentado Casado.

El líder conservador ha realizado esta mediodía una visita al centro de distribución de Iberdrola en el barrio de Larraskitu, donde ha estado acompañado por la exministra Isabel García Tejerina, así como el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, los tres responsables territoriales –Borja Sémper, Iñaki Oyarzábal y Raquel González– y los cabezas de lista del partido el 10-N por las provincias vascas –Íñigo Arcauz, Marimar Blanco y Bea Fanjul.

Al considerar todos los incidentes vividos en Cataluña como terrorismo callejero, Casado ha reclamado al Gobierno y la Fiscalía que «centralicen todos esos casos» en la Audiencia Nacional, tribunal competente para juzgar lo ocurrido en Barcelona y las principales ciudades de Cataluña la pasada semana.

Casado ha reclamado al Gobierno en funciones que active en Cataluña los instrumentos legales a su alcance para poner fin a este brote de violencia. Y ha recordado dos de las leyes que se aplicaron en Euskadi para «garantizar el orden público». La primera, la ley de partidos, que se aplicaría «si se demuestran los vínculos que los CDR y Tsunami Democràtic pueda tener con las formaciones independentistas». El PP quiere que se investiguen esas posibles conexiones y que la Fiscalía actúe contra ERC y PxCAT como ocurrió en Euskadi con las marcas políticas de la izquierda abertzale, que fueron ilegalizadas y no pudieron presentarse a las elecciones.

La segunda medida se refiere a la ley de responsabilidad penal del menor, para que los padres de los adolescentes implicados en los altercados respondan por las acciones de sus hijos. «Así acabamos aquí con la kale borroka», ha recordado Casado. «Decían que con esas leyes iba a arder Troya y lo único que ocurrió fue que dejaron de arder marquesinas», ha añadido.

Casado ha recordado la declaración del que fuera presidenta del EBB del PNV, Xabier Arzalluz, sobre el árbol y las nueces para criticar la actitud política de los partidos nacionalistas, tanto los vascos como los catalanes. El presidente del PP ha acusado a ERC y PxCAT de pretender «recoger las nueces» que caen del árbol que están movimiento los CDR en la calle.

«Sánchez no es creíble»

El endurecimiento en la postura del PP también se ha dejado entrever en la advertencia lanzada por Casado esta mediodía en Bilbao sobre la ruptura del aparente consenso que hasta ahora su partido ha mantenido con el PSOE sobre lo vivido en Cataluña estos últimos días. «Se me hace muy difícil seguir apoyando la actuación de este Gobierno frente al independentismo radical y violento», ha lanzado Casado, que ha vuelto a señalar a los socialistas por los «acuerdos institucionales» que el PSC mantiene con ERC y JxCAT en ayuntamientos y diputaciones catalanas. «Sánchez no es creíble si no rompe hoy mismo con ellos», ha afirmado.