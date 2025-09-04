Bildu refuerza su apuesta por una mayoría «plurinacional»

EH Bildu, con Arnaldo Otegi a la cabeza, ahonda en su estrategia de reforzar la mayoría que sujeta a Pedro Sánchez en La Moncloa bajo ... la bandera de la «plurinacionalidad». La coalición soberanista arrancó en julio con Podemos una ronda con diferentes formaciones con representación en el Congreso, que ayer vivió un nuevo episodio con dos encuentros casi consecutivos con Sumar y Comuns.

Bildu ha asumido el liderazgo en ese intento de mantener unida una alianza compleja y en la que varias formaciones tienen posturas antagónicas, en un momento en el que crecen los rumores sobre un posible adelanto electoral en el caso de que el Gobierno no sea capaz de aprobar los Presupuestos para el año que viene que se ha comprometido a presentar en el Congreso.

La posibilidad de unos comicios anticipados es algo que quiere desterrar Bildu, consciente de que la presencia de Sánchez en La Moncloa le permite reforzar su imagen como fuerza progresista y que una hipotética llegada del PP con el apoyo de Vox al Ejecutivo pondría en peligro algunas de las cuestiones que considera claves.

Dentro de esa ronda, la semana pasada Otegi se vio con el líder de ERC, Oriol Junqueras, así como con representantes de Más Madrid y Més Mallorca. En la cita de ayer con Sumar y En Comú, Otegi estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Políticas y portavoz de Bildu en el Senado, Gorka Elejabarrieta, y la secretaria de Organización, Sonia Jacinto.

Por parte de Sumar estuvieron su coordinadora general, Lara Hernández, así como el también miembro de la dirección Lander Martínez, mientras que por Comuns estuvo en Bilbao su coordinador general, Gerardo Pisarello.