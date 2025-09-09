Bildu se ofrece a Pradales para acordar en el nuevo estatus, euskera y educación

El Gobierno vasco y la principal fuerza de la oposición han comenzado el nuevo curso con toda la intención de proyectar una especie de oasis ... frente al agitado tablero político español. Tanto el Gabinete de coalición de PNV y PSE-EE como EH Bildu apuestan por mostrar una imagen conciliadora y dialogante que se ha escenificado en la reunión que han mantenido este martes Imanol Pradales y Pello Otxandiano. Una cita al más alto nivel en la que ambas partes se han tendido la mano mutuamente para alcanzar acuerdos amplios en el segundo año de la legislatura autonómica.

El tiempo dirá si esta 'rentrée' tan cortés se traduce verdaderamente en pactos que abarcarían al 88% del arco parlamentario o si, como muchas veces ocurre en política, todo queda en agua de borrajas. Por el momento, eso sí, unos y otros tratan de cuidar las formas y, si el lehendakari convocó a los partidos para explorar vías de entendimiento en materia de Presupuestos y de autogobierno, el portavoz de EH Bildu ha acudido a su llamada con una oferta todavía más amplia en la que contempla posibilidades de pacto en hasta cinco materias.

Otxandiano diagnostica que este nuevo curso será «clave para dar sentido a la legislatura y para concretar los acuerdos de país que deben alcanzarse entre las principales fuerzas políticas». En otras palabras, «ha llegado el momento de pasar a limpio las voluntades». Y en ese escenario, EH Bildu, con 27 de los 75 escaños en el Parlamento vasco, dice estar dispuesto a llegar a entendimientos con el Ejecutivo en «el nuevo estatus político, políticas climáticas, política lingüística, sistema educativo, y modernización de la Administración y sistema institucional».

Cinco carpetas en total que la coalición soberanista fija como prioritarias y en las que excluye, por ejemplo, la vivienda, un área en el que no observa margen de acuerdo con PNV y PSE-EE porque «han decidido continuar con las políticas de siempre». Sí incluye, y en primer lugar además, la negociación de un nuevo estatus, ya en marcha con conversaciones entre los partidos y en la que Aitor Esteban se ha propuesto alcanzar un primer pacto antes de fin de año. Eneko Andueza, en cambio, trata de echar el freno al argumentar que «las prisas no son buenas consejeras».

EH Bildu plantea a Pradales un pacto de corte abertzale en torno al nuevo estatus pese a ser consciente de que el acuerdo de gobierno entre PNV y PSE-EE acota toda la negociación a los partidos y no otorga ningún papel ni al lehendakari ni al resto de su Gabinete, un intento por tratar de sacar de la acción de gobierno sus históricas diferencias. Andueza se lo recordó el lunes en la reunión que mantuvieron ambos, pero un día después Otxandiano ha querido implicar al jefe del Ejecutivo como ya hiciera el año pasado en su primer encuentro, en el que le reclamó un «espacio de confianza» para abordarlo.

La formación de Arnaldo Otegi abre el terreno de juego también a la política lingüística, un asunto en el que PNV y PSE-EE han chocado en público y que se ha saldado con una propuesta de reforma legal de los jeltzales en solitario para tratar de blindar la exigencia del euskera en las OPE. En el campo educativo, EH Bildu quiere acercar posturas tras la ruptura 'in extremis' de las negociaciones de la ley vasca en la pasada legislatura. Y entre el resto de carpetas, destaca la referida al sistema institucional, en la que la coalición soberanista llegó a plantear la unión de las tres haciendas forales vascas.