El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano. Rafa Gutiérrez

Bildu ofrece un pacto presupuestario global para el Gobierno vasco y las tres diputaciones

Condiciona su apoyo a la que PNV y PSE acepten su plan para «solucionar en una década» el problema de la vivienda en Euskadi

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:19

Es la misma fórmula que EH Bildu empleó el pasado año. Se ha adelantado unos días a que PNV y PSE presentaran en pública sus ... propuestas de Presupuesto en el Gobierno vasco y las tres diputaciones y este miércoles ha puesto sobre la mesa una oferta de acuerdo global para las cuatro instituciones. Todas juntas en un único pack que, en la práctica, garantizaría una estabilidad en Álava y Gipuzkoa, territorios en los que nacionalistas y socialistas no cuentan con mayoría absoluta.

