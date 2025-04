Bildu apremia al PNV a acelerar el nuevo estatus en vísperas del Aberri

David Guadilla Miércoles, 16 de abril 2025, 19:40 Comenta Compartir

EH Bildu está convencida de que la presencia de Pedro Sánchez en La Moncloa crea una «ventana de oportunidades» única para poder acelerar un nuevo estatus, un documento sobre el que en teoría están negociando la propia coalición liderada por Arnaldo Otegi, el PNV y el PSE. Pero los ritmos son muy diferentes. Los socialistas no ocultan que no tienen ninguna prisa, mientras que Aitor Esteban ha enfriado las expectativas. Y es hacia las filas jeltzales donde están dirigiendo la presión los soberanistas. «Hay unos compromisos por parte de este Gobierno para abrir este debate. Hay que aprovechar el momento. No entiendo muy bien ese mensaje de decir que 'tampoco generemos frustraciones'», afirmó ayer Pello Otxandiano.

El portavoz parlamentario de EH Bildu respondía a la reflexión lanzada hace varias semanas por el nuevo presidente del Euzkadi buru batzar. Esteban afirmó a finales de marzo que, aunque había habido avances en los contactos a tres bandas desarrollados en los últimos meses, el problema podría darse en Madrid. En concreto, en el Congreso, donde debería superar el aval parlamentario para no darse un batacazo como el plan Ibarretxe.

A partir de ahí, la presión de EH Bildu ha ido en aumento. «¿A qué situaciones o a qué condiciones estamos esperando en Madrid? Una ventana de oportunidad como la que tenemos ahora es posible que no se dé en el futuro», señaló Otxandiano en Radio Popular, donde también mostró su extrañeza por la intención de los jeltzales de «rebajar esas expectativas y esa ambición». «No me parece que sea la actitud que necesitamos en este momento», aseveró.

Las palabras del portavoz parlamentario llegaban, además, en un momento muy significativo. A cuatro días de que se celebre el Aberri Eguna, la cita con mayor carga simbólica del nacionalismo y a donde las dos fuerzas llegan con las espadas en alto porque es el primero que se desarrolla desde las elecciones del 21 de abril del año pasado, cuando empataron a escaños.

La demostración que Bildu quiere pisar el acelerador es el manifiesto que le servirá de hilo ideológico en este Aberri y que fue presentado ayer. Un texto que apuesta por aprovechar el Día de la Patria como «rampa» que impulse «el siguiente paso para la soberanía» y en el que se apela a «la responsabilidad compartida de todas las fuerzas sociales, económicas y culturales que apuesten por Euskal Herria, por su soberanía, el euskera, el derecho a decidir su futuro y por la defensa de la justicia social».

El documento, suscrito también por su formación hermana en Iparralde (EH Bai), alude a la actual crisis geopolítica y recalca que la guerra de Ucrania y «el genocidio que Israel está llevando a cabo en Palestina han puesto patas arriba el orden internacional vigente». «El viejo Orden Mundial está muriendo y el nuevo está surgiendo», añaden en un texto en el que también se refieren a Trump y se recalca que, «frente las actitudes belicistas y a la guerra», se avanza «hacia la paz transitando por el camino de la diplomacia».

EH Bildu, asimismo, ratifica su «compromiso nacional de defender el reconocimiento como pueblo y el derecho de autodeterminación». «Y en plena ofensiva contra el euskera, actuaremos con determinación para la realización de los pasos que requiere el proceso de normalización», subrayó la coalición, para la que «el debate sobre el reconocimiento nacional y el estatus político de Euskal Herria está abierto, aunque con diferentes intensidades y ritmos» en Euskadi, Navarra e Iparralde.