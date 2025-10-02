El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ayuso usa a la izquierda abertzale para cargar contra la Flotilla: «Quién con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta»

Ayuso usa a la izquierda abertzale para cargar contra la Flotilla: «Quién con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta»

La sesión de control de la Asamblea madrileña se ha convertido este jueves en un caos de gritos es insultos

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:41

Comenta

La sesión de control de este jueves en la Asamblea de Madrid ha vuelto a ser un caos de gritos, acusaciones y hasta la intervención de los ujieres del Parlamento madrileño para retirar una bandera palestina colocada en el escaño de una diputada de Más Madrid. Y en medio de todo ello se ha escuchado la voz de Isabel Díaz Ayuso que ha usado a Bildu como arma de ataque contra la iniciativa humanitaria.

Todo ha comenzado cuando la líder de la oposición y portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha reclamado a la Comunidad de Madrid que condene el «secuestro» de los miembros de la flotilla y «exija su liberación» a Israel. Desde la bancada del Partido Popular se ha acusado a la oposición de torpedear las negociaciones de paz, auspiciadas por Estados Unidos. Ha tomado la palabra Ayuso. «Ha sido oír la palabra paz y casi se rompen. ¿Por qué? Porque quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta», ha soldado.

No ha sido la única perla que ha dejado la intervención de la presidenta madrileña. «Si creyeran que Israel es genocida no habrían aparecido por allí ni locos pero ya se han dado el baño; a partir de ahora subvenciones para sus chiringuitos». Nos han faltado los gritos de «impresentable» en la bancada de la oposición.

