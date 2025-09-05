El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ayuso: «No cabe más corrupción que el fiscal general hable ante quienes le van a juzgar»

La presidenta de Madrid afirma que la apertura del año judicial se ha convertido en la «viva representación del sanchismo»

Melchor Sáiz-Pardo
Ander Azpiroz

Melchor Sáiz-Pardo y Ander Azpiroz

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:47

Se esperaba que Isabel Díaz Ayuso -directamente concernida en este asunto- fuera la voz más crítica de toda la jornada con la presencia del imputado ... Álvaro García Ortiz en la apertura del año judicial presidida por el Rey. Y así fue. «Que el fiscal general hable a quienes le van a juzgar es una absoluta falta de respeto a la justicia», clamó la presidenta regional. «Que participe en este acto estando procesado indica lo que les importa la justicia», señaló la jefa del Ejecutivo autonómico durante su intervención en un mitin en Arganda del Rey (Madrid) , celebrado precisamente a la misma hora que el evento institucional en el Tribunal Supremo y al que sí asistió Alberto Núñez Feijóo, el gran ausente en apertura del curso judicial.

