La Audiencia Nacional vuelve a pedir a Francia la entrega de 'Josu Ternera' El juez Pedraz recalca que el material que se le incautó cuando fue detenido en 2019 demuestra su papel relevante en ETA

David Guadilla Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:52

La Audiencia Nacional ha vuelto a poner el foco sobre Jose Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', detenido en las estribaciones de los Alpes en 2019 pero desde hace tiempo en libertad condicional en Francia a la espera de juicio. El juez Santiago Pedraz ha pedido a las autoridades galas su detención y posterior entrega a España tras un informe de la Guardia Civil sobre el contenido del material que se le incautó hace seis años y que demostraría su papel relevante dentro de ETA.

'Ternera' tiene tres causas abiertas en la Audiencia Nacional de las que puede acabar respondiendo. Se trata del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, el de la furgoneta bomba colocada en el aparcamiento de Barajas y el sumario de las 'herriko tabernas', por el que el propio Pedraz le procesó en julio en calidad de dirigente de la banda terrorista. Ahora va un paso más allá y pide a París su detención y posterior entrega.

La clave está en el material que se le encontró cuando fue arrestado en los Alpes tras haber huido de la Justicia en 2002. En el registro de su refugio en Francia se localizó un disco duro con audios suyos dirigidos a su hija y a sus nietos. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil los cotejó con sus comparecencias públicas en el Parlamento vasco y con la lectura del comunicado de ETA de 2018 en el que la organización anunció su disolución y que el propio 'Ternera' leyó.

También se le incautó un documento denominado 'BKO' (Comunicación Interna General) destinado a trasladar a la militancia «el proceso de debate llevado a cabo en el seno de la organización sobre la disolución de la banda armada, con cifras de participación de sus militantes, incluyendo los votos a favor, en contra y abstenciones que se habían registrado en la consulta».

El análisis de los documentos lleva a la Guardia Civil a concluir que 'Ternera' «se encontraba integrado en la organización terrorista ETA hasta el anuncio de la disolución, siendo uno de los militantes más cualificados, partícipe en la toma de una de las decisiones más importantes y trascendentales de la propia organización terrorista a lo largo de su historia». Con esos elementos, el juez aceptaba la petición de la Fiscalía de considerarle un dirigente de la banda.

'Ternera' permanece en libertad desde julio de 2020. El juez ordenó su puesta en libertad con una pulsera de control telemático y la obligación de residir en París. Las medidas se han ido relajando y ahora reside en Anglet. En Francia solo tiene una causa pendiente por asociación de malhechores con fines terroristas. En las últimas semanas, Urrutikoetxea está promocionando un libro publicado con 'Gara' en el que repasa toda su trayectoria y su militancia en ETA durante más de cinco décadas. 'Ternera' cumplirá el próximo 24 de diciembre 75 años.